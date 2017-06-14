Ülkemiz deprem kuşaklarının üzerinde yer alması nedeniyle adeta bir deprem ülkesi.

Geçmişten bu yana meydana gelen depremlerde maalesef binlerce insanımızı kaybettik, binlerce insanımız da engelli olarak hayatlarına devam etmekte.

DEPREM ÖLDÜRMEZ İHMAL ÖLDÜRÜR

Elbette deprem öldürmez, ihmal öldürür. Bu sebeple oturduğumuz binaların depreme ne kadar dayanıklı olduğunu da araştırmamız lazım.

Bununla birlikte deprem öncesi ve deprem sonrası için ayrı ayrı hazırlıklar yapmamız da gerekiyor. Oturduğumuz konutun depreme dayanıklılığını araştırmak, Doğal Afet Sigortası yapmak, eşyalarımızı sabitlemek deprem öncesi hazırlıklarda ilk akla gelenler.

Deprem sonrasında hayatta kaldığımız takdirde kendimiz ve yakınlarımız için de deprem çantası hazırlamalıyız.

Peki deprem çantasında neler olmalı?

SU

İnsanın su olmadan yaşayacağı gün sayısı sınırlıdır. Bu yüzden deprem çantanızda muhakkak su olmalı.

YİYECEK

Yiyecek konusunda abartmamakta fayda var ancak; konserve yiyecekler, enerji verici yiyecekler ve bisküvi ilk yardım ekipleri size ulaşana kadar yardımcı olacaktır.

RADYO VE FENER

Enkaz altında kaldığınızda dışarıdakilere kendinizi belli edebilmek için veya enkaz altında kalanları aramanız için el feneri işinize yarayacaktır.

Ayrıca, pille çalışan bir radyo bulundurmanız da deprem sonrası yaşananlardan haber alma ve hareket etme adına size yardımcı olacaktır. El feneri ve radyonuz için çantanızda pil de bulundurmalısınız.

SÜREKLİ KULLANDIĞINIZ İLAÇLARINIZ

Tansiyon, şeker gibi sürekli bir hastalığınız varsa ve ilaç kullanıyorsanız bu ilaçları da çantanızda bulundurmanız sizin için iyi olacaktır.

GİYSİ

Çok fazla olmamakla birlikte acil yardım ekipleri bölgenize ulaşana kadar 4 mevsim giyilebilecek eşyalar bulundurabilirsiniz.

PARA, KIYMETLİ EVRAKLAR

Deprem sonrası ihtiyacınız olacak bir miktar nakit para ve tapu, kimlik fotokopisi, tabu gibi kıymetli evraklarınızın fotokopisi de çantada yer alabalir.

ÇOK AMAÇLI ÇAKI

Doğa sporları malzemeleri satan mağazalardan temin edebileceğiniz çok amaçlı çakı.

DÜDÜK, KALEM-KAĞIT, ÖNEMLİ NUMARALAR

Enkaz altında kalma ihtimalinize karşı yerinizi belli etmek için düdük çantanızda yer almalı. Yakınlarınızın telefonlarının yer aldığı su geçirmez torbanın içine konmuş defter.

İLK YARDIM MALZEMELERİ

Araçlarda yer alan küçük boy ilk yardım çantası da muhakkak deprem çantanız da yer almalı.