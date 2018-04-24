Deprem konutlarına su ve kanalizasyon bağlantısı yapıldı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Lütfiye Mahallesi’nde evleri depremden zarar gören vatandaşlar için yapılan konutlara su ve kanalizasyon bağlantısını gerçekleştirdi.

ÇALIŞMA TAMAMLANDI

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Lütfiye Mahallesi’nde meydana gelen depremde evleri hasar gören vatandaşların altyapı konusunda sıkıntı yaşamamaları amacıyla çalışma gerçekleştirdi. Depremzedelerin bulunduğu bölgeye yapılan evlere MASKİ ekipleri tarafından içme suyu hattı çekilerek vatandaşların su ihtiyacı karşılandı.

ATIKSU HATTI YAPILDI

MASKİ ayrıca, vatandaşların altyapı ihtiyacı duyduğu kanalizasyon konusuna da çözüm getirerek atıksu hattının bağlantısını gerçekleştirdi.