taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.278
USD
4,0854
EURO
4,9870
ALTIN
174,42
PETR
74,8700

Deprem konutlarına su ve kanalizasyon bağlantısı yapıldı

Manisa'da evleri depremden zarar görenler için bir özel bir çalışma gerçekleşti.

İHA | 24.04.2018 - 11:53..
  1. Haberler
  2. Projeler

MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Lütfiye Mahallesi’nde evleri depremden zarar gören vatandaşlar için yapılan konutlara su ve kanalizasyon bağlantısını gerçekleştirdi.

Deprem konutlarına su ve kanalizasyon bağlantısı yapıldı

ÇALIŞMA TAMAMLANDI

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Lütfiye Mahallesi’nde meydana gelen depremde evleri hasar gören vatandaşların altyapı konusunda sıkıntı yaşamamaları amacıyla çalışma gerçekleştirdi. Depremzedelerin bulunduğu bölgeye yapılan evlere MASKİ ekipleri tarafından içme suyu hattı çekilerek vatandaşların su ihtiyacı karşılandı.

Deprem konutlarına su ve kanalizasyon bağlantısı yapıldı

ATIKSU HATTI YAPILDI

MASKİ ayrıca, vatandaşların altyapı ihtiyacı duyduğu kanalizasyon konusuna da çözüm getirerek atıksu hattının bağlantısını gerçekleştirdi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Üçüncü Havalimanı'na 'Big Bang' ile taşınılacak
İstanbul'un yeni havalimanına taşınacak uçaklar için 'Big Bang' yöntemi kullanılacak.
Üçüncü Havalimanı'na 'Big Bang' ile taşınılacak
İstanbul'un yeni havalimanına taşınacak uçaklar için 'Big Bang' yöntemi kullanılacak.
Melen Barajı'nda sona yaklaşıldı
Türkiye'nin en büyük içme suyu temin projesi olan, İstanbul'un 2071 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacak Melen Barajı'nın yüzde 95'i tamamlandı.
Melen Barajı'nda sona yaklaşıldı
Türkiye'nin en büyük içme suyu temin projesi olan, İstanbul'un 2071 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacak Melen Barajı'nın yüzde 95'i tamamlandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Abdullah Gül ve Davutoğlu görüştü

Abdullah Gül ve Davutoğlu görüştü

411
Samsat'ta deprem paniği

Samsat'ta deprem paniği

126
Kılıçdaroğlu, 15 milletvekili vererek sözünü çiğnedi

Kılıçdaroğlu, 15 milletvekili vererek sözünü çiğnedi

276
Erdoğan'dan CHP'nin provokatör vekiline tepki

Erdoğan'dan CHP'nin provokatör vekiline tepki

117
SONAR Başkanına göre Kılıçdaroğlu kaybeder

SONAR Başkanına göre Kılıçdaroğlu kaybeder

292
Aykut Kocaman: Kan gören varsa futbolu bırakırım

Aykut Kocaman: Kan gören varsa futbolu bırakırım

228
Ahmet Hakan'ın canlı yayındaki zor anları

Ahmet Hakan'ın canlı yayındaki zor anları

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM