taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.685
USD
4,6532
EURO
5,4530
ALTIN
194,03
PETR
75,6400

Deprem söylentisi izdihama neden oldu

Hindistan'da bir tren istasyonunda deprem olduğu söylentisi üzerine çıkan izdihamda en az 58 öğrenci yaralandı

Haber Merkezi | 28.05.2018 - 09:51..
  1. Haberler
  2. Dünya

Hindistan'da bir anda ortaya çıkan deprem söylentisi, ortalığı karıştırdı. Bihar eyaletinin faklı bölgelerinden Nalanda bölgesine bir sınava katılmak üzere dün gece gelen yüzlerce öğrenci, saatin geç olması nedeniyle tren istasyonunda uyudu.

Deprem söylentisi izdihama neden oldu

58 KİŞİ YARALANDI

Paswan, gece yarısı saat 02.00 sularında asbest levhalarının düşerek parçalanmasıyla çıkan sesin öğrenciler arasında deprem olduğu düşüncesiyle paniğe neden olduğunu belirtti.

Paniğin ardından izdiham çıktığını anlatan Paswan, peronda uyuyan 58 öğrencinin yaralandığını açıkladı.

Yaralanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mahir Ünal AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Mahir Ünal AK Parti'nin oy oranını açıkladı

210
Muharrem İnce'nin korumaları vatandaşı sahneden attı

Muharrem İnce'nin korumaları vatandaşı sahneden attı

676
Pucca ve Osman Karagöz boşanıyor

Pucca ve Osman Karagöz boşanıyor

24
3. Havaalanı'nda sona doğru

3. Havaalanı'nda sona doğru

40
Cumhurbaşkanı ve Başbakan iftarda misafir oldu

Cumhurbaşkanı ve Başbakan iftarda misafir oldu

81
HDP'nin seçim vaadi: Afrin geri alınacak

HDP'nin seçim vaadi: Afrin geri alınacak

64
İsrail Türkiye'ye F-35'i engellemeye çalışıyor

İsrail Türkiye'ye F-35'i engellemeye çalışıyor

51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM