Deprem tatili yarıda kestirdi

Ege Denizi’nde merkez üssü Kos adası ve Datça açıkları olan, Türkiye’nin batı bölgesinide etkisi altına alan deprem sonrası bazı tatilciler, tatillerini yarıda keserek sabah ilk uçakla Bodrum’dan İstanbul’a döndü.

İLK UÇAKLA İSTANBUL'A DÖNDÜLER

Yunanistan’ın Kos Adası’nda iki kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası THY’nin bu sabah Bodrum’dan kalkan uçağı ile , saat 07.30’da da İstanbul’a gelen tatilcilerden Nail Dağlı hemen havalimanı geldiğini ve ilk bileti aldığını belirterek şöyle konuştu:

"BİRDEN HEPİMİZ YERE DÜŞTÜK, ELEKTRİKLER GİTTİ"

"Deprem oldu. O nedenle döndüm. Bu ayın 26.sında Fransa’ya gitmem lazımdı. Hemen Havalimanı’na geldim.Birinci bileti aldım.İstanbul’a dayımın yanına geldim.Deprem anında çarşıda diskoteklerin orda bir dükkanın içindeydim.Elbise bakıyordum.Birden hepimiz yere düştük. Dışarı çıktık. Lambalar söndü. Elektrikler gitti. Herkes dışarı çıktı. Çok panik vardı"

"DEPREMİN ŞİDDETİNİ TELEVİZYONLARDAN ÖĞRENDİK"

Deniz Koca ise, doğma büyüme Bodrum’lu olduğunu belirterek, "Doğma büyüme Bodrumluyum.Depremin şiddetini televizyonlardan öğrendik. 6.3 -6.8 aralığında deprem oluşmuş. Kısa süreli salladı. Dört beş saniye gibi. Herhalde devamlı olsaydı. Daha büyük şeyler olabilirdi. Küçük çaplı panikler yaşandı. Turistler panik içindeydi. Garajın içi insan doluydu” dedi.

"ODALARA BİLE GİRİŞİMİZ YASAKLANDI"

İsmini açıklamaya bir yolcu ise, “Bodrumdaydık üst katta yatmak üzereydim. Ama büyük bir sarsıntı ile merdivenlerden aşağı indik. Deprem bayağı şiddetli idi. Depremin şiddetinden korktuk” diye konuştu.

"DEPREM NEDENİYLE İLK UÇAKLA DÖNDÜM"

Tatilcilerden Yılmaz Kahraman deprem nedeniyle tatili kısa kestiğini ve hemen döndüğünü belirterek şöyle konuştu:

”Deprem nedeniyle ilk uçakla döndüm. Çünkü orada odalara bile girişimiz yasaklandı. Sahildeydik. Bir anda çatırtılarla birlikte su yükseldi. Şezlongların suya çekildiğini gördük. Herkeste bir panik havası vardı. Dışarıda yatacağımıza uçağımızı öne alalım dedik. Çünkü yurtdışı dönüşümüz var. Aktarmalı onu kaçırmamak için yine de dönmek istedik. Deprem anında plajdaydım. Korkunç çığlıklar başladı. Çünkü otelin içinden dışından çatırtılar geliyordu. Deniz tarafından alttan geldiği belliydi. İnsanlar dışarıya koştu. Çoğu insan nerede duracağını bilmiyordu. Deprem ülkesi olmamıza rağmen insanlar birbirine soruyor. Arabalara mı gidelim? Oteldeki yöneticilerin yönlendirmesiyle güvenle yerlere alındık."