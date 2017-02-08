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Deprem yaşayan çocuklar oyuncaklarla moral buluyor

Çanakkale Ayvacık'ta meydana gelen depremlerin ardından bölgedeki çocuklar hediye edilen oyuncaklarla şoku atlatıyor.

08.02.2017 - 09:34
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kanada

Ayvacık ilçesinde meydana gelen depremin ardından çalışmalar devam ederken, çocuklar da unutulmuyor.

OYUNCAKLARLA AVUNUYORLAR

Bazı hayırseverlerin kamp alanlarına getirdiği oyuncaklar büyük rağbet görüyor. Yap-boz tarzı oyuncaklar depremi yaşamış çocukları avutuyor. Hayatları deprem ile paramparça olan çocuklar, parçalanmaş fotoğrafları birleştirmek için saatlerce uğraşıyor.

Deprem yaşayan çocuklar oyuncaklarla moral buluyor

GÖZLERİNE NEŞE GELDİ

Okulların tatil olması sebebiyle çadırlarda beklemek zorunda kalan çocukların yaşadıkları korku dolu dakikaların ardından oyun oynarken neşe dolu gülümsemeleri gözlerden kaçmıyor.







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