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Depremde ölen Kurtoğlu'nun kuzeni o anları anlattı

İstanköy Adası'nda hayatını kaybeden Sinan Kurtoğlu'nun kuzeni Selim Çaydamlı Muğla'nın Bodrum ilçesine getirildi.

22.07.2017 - 15:02
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Ege Denizi'nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Yunanistan'ın İstanköy Adası'nda mahsur kalan ve feribotla Muğla'nın Bodrum ilçesine getirilen yaralılardan 37 yaşındaki bankacı Selim Çaydamlı, kuzeni Sinan Kurtoğlu'nun hayatını kaybettiği korku dolu dakikaları anlattı.

Depremde ölen Kurtoğlu'nun kuzeni o anları anlattı

Bodrum Acıbadem Hastanesinde tedavisi süren Çaydamlı, deprem günü İstanköy'de şehir merkezindeki bir otelde konakladıklarını, akşam yemeği sonrası dolaşmaya çıktıklarını söyledi.

Depremde ölen Kurtoğlu'nun kuzeni o anları anlattı

"ÜZERİMİZE TUĞLALAR, BİNA PARÇALARI YAĞDI"

Çaydamlı, şehir merkezinde gezdikleri sırada bir gürültü koptuğunu bildirerek, "Yer havaya kalktı, biz de yere düştük. Üzerimize tuğlalar, bina parçaları yağmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Yanına yaklaşan iki kişinin kendisine "Seni kurtaracağız merak etme" dediğini anlatan Çaydamlı, olayda başından yaralandığını ifade etti.

Depremde ölen Kurtoğlu'nun kuzeni o anları anlattıDepremde hayatını kaybeden Sinan Kurtoğlu

"TEYZEMİN OĞLUNUN BAŞINA DUVAR PARÇALARI İSABET ETTİ"

Ayaklarını hissetmediğini vurgulayan Çaydamlı, şöyle devam etti:

"Acının şiddetiyle geçici bilinç kaybı yaşadım. Ertesi gün uyandığımda hastanedeydim. Başıma 9 dikiş atıldı, vücudumun bazı bölümlerinde ezilmeler var. Teyzemin oğlunun başına duvar parçaları isabet etti. Kuzenim Sinan Kurtoğlu'nun öldüğünü 6-7 saat sonra tedavi gördüğüm hastanede öğrendim. Bölge çok karışıktı, hiçbir şey öğrenme fırsatım olmadı. Ben de yarı baygın şekilde yatıyordum."

Deprem günü Yunanistan'da bulunan Acıbadem Bodrum Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Muaffak Bağdatlı da yaralıların bir bölümüne kendisinin müdahale ettiğini söyledi.

AMELİYAT OLACAK

Semih Çaydamlı'nın genel sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Bağdatlı, hastanın ciddi antibiyotik tedavisi gördüğünü ve planlı diz ameliyatı geçireceğini dile getirdi.

Depremde ölen Kurtoğlu'nun kuzeni o anları anlattı

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