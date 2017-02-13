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Depremde yıkılan evin altından kaynak suyu çıktı

Çanakkale Ayvacık'ta meydana gelen depremlerin ardından Tuzla köyünde yıkılan bir evin bulunduğu yerden kaynak suyu akmaya başladı.

13.02.2017 - 15:27
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından Tuzla köyünde yıkılan bir evin bulunduğu yerden kaynak suyu akmaya başladı. Alınan bilgiye göre, ilki 6 Şubat'ta meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede meydana gelen sarsıntılar sürüyor.

YIKILAN EVİN ALTINDAN KAYNAK SUYU

Depremlerin ardından Ayvacık ilçesine bağlı Tuzla köyünde yıkılan bir evin olduğu yerden sıcak kaynak suyu çıktı.

Depremde yıkılan evin altından kaynak suyu çıktı

TABELA ASILDI

Suyun çıktığı alanın çevresi tel örgüyle kapatılırken, üzerine "Dikkat sıcak su" yazılı levha yerleştirildi.

Depremde yıkılan evin altından kaynak suyu çıktı

DAHA ÖNCE GÖRÜLMEDİ

Köy halkından Hasan Çeldir, gazetecilere yaptığı açıklamada, böyle bir olayın köylerinde daha önce yaşanmadığını söyledi.

Depremde yıkılan evin altından kaynak suyu çıktı

Sıcak suyun depremden sonra çıktığını anlatan Çeldir, "Daha 2 gün öncesine kadar bu kadar kaynar su çıkmıyordu. Şimdi 3-4 yerden su çıkıyor. Buralarda yoktu, üst taraflarda vardı, biliyorduk. Büyük ihtimalle depremden sonra bu sıcak suyun bu bölgeden çıktığını düşünüyorum." diye konuştu.

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