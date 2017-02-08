Depremlerin salladığı Ayvacık'a konteyner kent kuruluyor

Depremlerle sallanan Çanakakale'nin Ayvacık ilçesinde halkın yaralarını sarmak için çalışmalar da devam ediyor.

KONTEYNERLER GELDİ

İlçede depremlerden en çok etkilenen köylerden olan Taşağıl, Tuzla, Yukarı, Çam ve Gülpınar'a konteyner kentler kurulması için gerekli malzemeler bu sabahtan itibaren gelmeye başladı.

HALK YAĞMURDAN ETKİLENDİ

Bu akşam etkili olan yağışlardan dolayı çadırlar su alırken, çadırların içinde kalan halk da oluşturulan büyük çadıların altında sabahı bekledi.

DEPREMLER DEVAM ETTİ

Öte yandan bu gece 00:00'da 4.4, 00:35'te 4.1 ve 01:53'te 4.1 büyüklüğünde depremlerin meydana geldiği Çanakkale Ayvacık'ta Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan geceden bu yana artçılarla birlikte toplam 520 sarsıntı yaşandı.