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Depremzedeler Çanakkale'deki depremi anlattı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde art arda meydana gelen depremlerden en fazla etkilenen Yukarıköylü kadınlar oldu.

09.02.2017 - 12:19
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"Dışarıya göç vermeme" özellikleriyle yaklaşık 500 yıldır geleneklerini devam ettiren Yörük Türkmenlerinin yaşadığı Yukarıköylü kadınlar o anları anlattı.

Depremde evi hasar gören Mevlüde Kurt (63), deprem anında çok büyük korku yaşadığını ifade ederek, afetin ardından devlet yetkililerinin kendilerine yardımda bulunduğunu söyledi.

Depremzedeler Çanakkale'deki depremi anlattı

EŞİME 'KALK EV GÖÇÜYOR' DEDİM

Kurt, evlerinin hasar görmesine rağmen sağlıklı olmalarından dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Kurt, şöyle konuştu: "Evim göçtü. Çok korktum. Eşime 'Kalk ev göçüyor.' dedim. Uyuyan eşimi kaldırdım. Kızlarım gelip bizi kontrol etti. Ağlayarak evden dışarıya çıktık. Köydeki boş alana attık kendimizi. Devletimiz bize yardım etti. Allah'a çok şükür. Devletimiz bize baktı. Deprem, Allah'tan gelen bir afet."

Depremzedeler Çanakkale'deki depremi anlattı

''YATAKLARIMIZA KOCAMAN TAŞLAR DÜŞTÜ''

Emine Çolak (40) ise sabah çocukları okula gideceği için erkenden kalktığını anlattı. Uyanıp sobayı yakarak çay pişirdiğini belirten Çolak, şöyle devam etti:

"Çocukları uyandırdım, kızımın saçını tarayacaktım. Sofraya peynir, zeytin, patates koydum. Çocuklar yiyordu. Çayları bardağa koyup, sofraya oturduğumda sesler gelmeye, yer sallanmaya başladı. Sobanın boruları devrildi. Eşim, çocuklarım ve ben hemen dışarıya çıktık. Evimiz zarar gördü. Yataklarımıza kocaman taşlar düştü. Eve giremiyoruz. Devletimizin sağladığı konteynerlere yerleştik. Sağ olsun devlet bize bakıyor. Bir isteğimiz yok. Hepimize geçmiş olsun."

Depremzedeler Çanakkale'deki depremi anlattı

Depremzedeler Çanakkale'deki depremi anlattı

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