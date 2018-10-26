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Depresyona karşı müze reçetesi

Canada’da 1 Kasım’dan itibaren doktorlar özellikle psikolojik sorunlar yaşayan hastalarının depresyon terapisi için ücretsiz müze ziyareti reçetesi yazabilecek.

Haber Merkezi | 26.10.2018 - 13:13..
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  2. Kültür Sanat

Canada Frankofon Doktorları (MFDC) deneği ile Montreal Güzel Sanatlar Müzesi ortak projesi müze reçetesi tedavi yönteminin dünyada bir ilk olduğu ifade edildi.

SAKİNLEŞTİRİCİ ETKİSİ VAR

Müze ziyaretinin diyabet ve kanser gibi hastalıkların tedavisinde de faydalı olabileceğini vurgulayan MFDC Başkanı Doktor Helene Boyer, "Bu konuda yapılan birçok çalışmada, sıkça müzeye giden, sanat eserleriyle ilgilenen kişilerin hastalıklarının olumsuz taraflarını unutarak, moral bulmasına ve tedavisinde daha iyi sonuçlar elde etmesini sağladığını fark ettik” dedi.

Depresyona karşı müze reçetesi

"OLUMLU SONUÇLAR VERİYOR"

Spor gibi kültürel gezilerde mutluluk hormonu olarak bilenen serotonin oranın yükseldiğini belirten Boyer, "Bu durum kanser hastaları ve diğer kronik hastalıklar için de çok olumlu sonuçlar veriyor" diye konuştu.

Depresyona karşı müze reçetesi

EGZERSİZ YAPIN REÇETESİ

Kanada’da 2015’ten beri bazı hastalıkların tedavisi için doktorlar hastaların egzersiz yapmaları reçete yazıyor.

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