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Der Spiegel: Merkel Çıplak

Alman Der Spiegel dergisi Merkel'i zor duruma düşüren ve kıran kırana geçen koalisyon pazarlığını kapağına taşıdı. 'İktidarın bedeli' yazan kapakta SPD'nin Merkel'i çıplak bıraktığı görsel yer alıyor.

Haber Merkezi | 12.02.2018 - 14:41..
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Der Spiegel: Merkel Çıplak

Almanya'da aylardır süren koalisyon hasreti geçtiğimiz hafta nihayet son buldu. Kıran kırana geçen pazarlıklar neticesinde koalisyonda uzlaşma sağlayan Merkel, bu sefer de itibarından oldu.

"CDU olarak istikrarlı bir hükümet için kesinlikle bedel ödedik" diye savunan Merkel için görev süresini tamamlayamayacağı ve istifa ederek görevinden ayrılacağı ön görülüyor.

Der Spiegel: Merkel Çıplak

MERKEL ÇIPLAK

Merkel'in içinde bulunduğu bu durum bazı çevreler tarafından eleştirilirken, Alman medyası da bu yaşanan karmaşayı manşetlerine taşıyor.

Der Spiegel: Merkel Çıplak

Almanya'nın en tirajlı dergilerinden Der Spiegel, Merkel'in içine düştüğü durumla ilgili dört değişik kapak hazırladı. "İktidarın bedeli" diye yazan birinci kapakta Merkel çıplak kalmış, üzerinde S, P ve D harfleri bulunan ve Sosyal Demokrat Parti'yi sembolize eden kişiler Merkel’in giysilerini alıp sevinç içinde kaçarken, Merkel de bedenini elleriyle kapatmaya çalışırken görülüyor.

Der Spiegel: Merkel Çıplak

​İkinci kapakta Merkel başbakanlık tacına ulaşmaya çalışırken SPD'nin fare kapanına yakalanmış durumda, üçüncü kapakta Merkel SPD lideri Martin Schulz'un sırtını dönmüş başkalarıyla uyuduğu SPD yatağına girmeye çalışırken, dördüncü kapakta Merkel SPD’nin kırmızı gülünü koklayarak koşarken farkında olmaksızın uçurumun kenarına gelmiş halde tasvir ediliyor.

Der Spiegel: Merkel Çıplak

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