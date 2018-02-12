Der Spiegel: Merkel Çıplak

Almanya'da aylardır süren koalisyon hasreti geçtiğimiz hafta nihayet son buldu. Kıran kırana geçen pazarlıklar neticesinde koalisyonda uzlaşma sağlayan Merkel, bu sefer de itibarından oldu.

"CDU olarak istikrarlı bir hükümet için kesinlikle bedel ödedik" diye savunan Merkel için görev süresini tamamlayamayacağı ve istifa ederek görevinden ayrılacağı ön görülüyor.

MERKEL ÇIPLAK

Merkel'in içinde bulunduğu bu durum bazı çevreler tarafından eleştirilirken, Alman medyası da bu yaşanan karmaşayı manşetlerine taşıyor.

Almanya'nın en tirajlı dergilerinden Der Spiegel, Merkel'in içine düştüğü durumla ilgili dört değişik kapak hazırladı. "İktidarın bedeli" diye yazan birinci kapakta Merkel çıplak kalmış, üzerinde S, P ve D harfleri bulunan ve Sosyal Demokrat Parti'yi sembolize eden kişiler Merkel’in giysilerini alıp sevinç içinde kaçarken, Merkel de bedenini elleriyle kapatmaya çalışırken görülüyor.