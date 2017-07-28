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Der Spigel: Konya'ya Sol Partili vekil yüzünden izin verilmedi

Der Spiegel, Alman vekillere Konya'daki NATO üssünü ziyaret izni vermemesinin nedeninin Sol Parti milletvekili Alexander Neu olduğunu yazdı.

28.07.2017 - 22:54
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Der Spigel: Konya'ya Sol Partili vekil yüzünden izin verilmedi

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Spiegel'in Türk diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberde, milletvekillerinin Konya'daki Alman askerlerini ziyaretinin, Neu'un PKK ile ilişkili olduğu gerekçesiyle Türk tarafınca reddedildiği belirtildi.

Der Spigel: Konya'ya Sol Partili vekil yüzünden izin verilmedi

DW Türkçe'nin haberine göre; Federal Meclis Savunma Komisyonu üyesi olan Sol Parti milletvekili Alexander Neu, komisyondaki Sol Partili milletvekillerine başkanlık ediyor.

PKK'NIN TERÖR FAALİYETLERİNE 'TARTIŞILIR' DEMİŞTİ

Neu geçen yıl Ağustos ayında Deutschlandfunk radyosuna verdiği bir mülakatta terör örgütü PKK'nın Türkiye'deki faaliyetleriyle ilgili olarak, "Bunun terörizm olup olmadığı tartışılabilir." ifadelerini kullanmıştı.

Der Spigel: Konya'ya Sol Partili vekil yüzünden izin verilmedi

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