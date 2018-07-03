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Dera'da Esad'ın saldırıları göçlere neden oluyor

Suriye'de Beşşar Esed rejimi, Dera'ya saldırılarını sürüyor. Suriyeliler rejimin saldırılarından kaçarak Ürdün sınırına göç ediyor.

AA | 03.07.2018 - 08:01..
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Ürdün'deki Birleşmiş Milletler (BM) örgütleri sözcüsü Hıtam el-Melkavi, Dera'daki çatışmalardan kaçarak Ürdün sınırına göç eden 270 bin Suriyelinin bu bölgede beklediğini söyledi. Melkavi, bu kişilerden 135 bininin çocuk olduğu bilgisini paylaştı.

"MEVCUT SAYI TAHMİN ETTİĞİMİZDEN FAZLA"

Suriye'nin güneybatısındaki göçmenlerin sayısının en fazla 200 bine ulaşacağını öngördüklerini dile getiren Melkavi, buna karşın mevcut sayının tahminlerini fazlasıyla aştığını belirtti.

Dera'da Esad'ın saldırıları göçlere neden oluyor

Sınırda toplananların ihtiyaçlarının karşılanması için çalıştıklarını anlatan Melkavi, yardımların BM'deki çalışma prensiplerine uygun olarak ülke içine alınıp dağıtılması için uygun zamanı beklediklerini aktardı.

SİVİL HALK ÜRDÜN'DE TOPLANIYOR

Esed rejimi yaklaşık iki hafta önce İran milisleri ve Rus hava kuvvetlerinin desteğiyle ülkenin güneyinde muhalefetin kontrolündeki bölgelere yönelik askeri operasyonlarına başlamıştı. Güneydeki Dera'nın doğusundaki bazı bölgeleri ele geçiren rejim güçlerinden kaçan sivil halk yakındaki Ürdün sınırında toplanıyor.

Dera'da Esad'ın saldırıları göçlere neden oluyor

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) önceki gün, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, Dera iline geçen ay başlattığı saldırılar nedeniyle 198 bin sivilin Ürdün ve İsrail sınırına göç ettiğini duyurmuştu. Söz konusu rapora göre, mayıs ayı ortasından itibaren başlayan saldırılar sonucu 43'ü kadın, 65'i çocuk olmak üzere 214 sivil hayatını kaybetmişti.

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