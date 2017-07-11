Derbi nedir

Türk futbolunda aynı şehirde kurulan takımların karşılaşmaları olarak değerlendirilse de Türk Dil Kurumu (TDK) derbinin tanımını biraz daha geniş yapıyor.

Derbi, TDK'ya göre şöyle tanımlanıyor:

1. İsim, spor Aynı şehrin takımları arasında oynanan oyun

2. Büyük takımlar arasında oynanan oyun

3. Yılda bir kez yapılan, üç yaşına gelmiş atların katıldığı yarış

Nitekim Real Madrid ve Barcelona gibi 2 ayrı şehir takımının maçları da derbi olarak adlandırılabiliyor. Bunun gerekçesiyse zaman içerisinde futbolun endüstrileşmesi olarak gösteriliyor.

BÜYÜK KARŞILAŞMALAR DA DERBİDİR

Bir diğer örnek ise; İtalya derbisi olarak tanınan İnter ve Juventus karşılaşmaları olabilir. Bu da derbi kavramının ilk kullanıldığı yullarda İnter ve Juventus'un gösterdikleri başarılarla birbirilerine rakip görülmesiydi.

Biz deki durum; TDK'nın 1. tanımı gibi olsa da (Beşiktaş - Fenerbahçe ya da Ankaragücü - Osmanlıspor karşılaşmaları gibi), son dönemlerde 2. tanımı da kullanmaya başladık. Yalnızca aynı kentin takımları değil, ülkenin önde gelen takımlarının müsabakaları için de derbi ifadesi kullanabiliyoruz. Şöyle ki; Trabzonspor - Galatasaray karşılaşması gibi...

Müsabakaların adı her ne olursa olsun, sonun da kazanan dostluk olsun...