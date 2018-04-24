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Derbide olaylara karışan 2 kişi maçta yakalandı

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde yaşanan olaylara ilişkin 2 kişi daha gözaltına alındı.

İHA | 24.04.2018 - 02:27..
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 taraftar daha gözaltına alındı.

Dün akşam Kadıköy’de oynan Antalyaspor mücadelesini izlemeye gelen taraftarlar Spor Güvenliğine Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kameralarca tespit edildi. 2 kişi tribünde gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınan iki kişinin isimlerinin ise Emre D. ve İbrahim Y. olduğu bilgisine ulaşıldı.

İfadeleri alınan zanlılar sağlık kontrolü ardından adliyeye sevk edilmek üzere Spor Güvenliği Şube Müdürlüğünde bekletiliyor.

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