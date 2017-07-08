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Dere kenarına düşen adam kurtarıldı

Muğla Fethiye'de yürüyüş yaptığı sırada 5 metre yükseklikten düşen 52 yaşındaki Atilla Kavaklı UMKE ve 112 ekipleri tarafından kurtarıldı.

08.07.2017 - 20:05
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Olay, bugün saat 16.30 sıralarında, Yanıklar Mahallesi Yeşil Vadi'de meydana geldi. Dere kıyısında yürüyüşe çıkan Atilla Kavaklı, dengesini kaybedip 5 metre yükseklikten kayalık zemine düştü.

Dere kenarına düşen adam kurtarıldı

8 METRELİK DERENİN ÜZERİNDEN KURTATILDI

Sol kol ve sırtında ezilme meydana gelen Kavaklı, derenin karşı kayısındaki yola ulaşamayacağını anlayınca cep telefonuyla 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Suyun debisinin yüksek olması nedeniyle bölgeye, sağlık ekipleri ile birlikte UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, derenin üzerine iple geçiş istasyonu kurdu. Kavaklı, oturduğu sedye ipe bağlanarak 8 metre genişliğindeki derenin karşı kıyısına taşındı.

30 dakikalık çalışmayla ambulansa ulaştırılan Kavaklı, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Dere kenarına düşen adam kurtarıldı

Dere kenarına düşen adam kurtarıldı

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