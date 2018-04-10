taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
112.039
USD
4,0642
EURO
5,0107
ALTIN
174,63
PETR
69,5400

Dere yatağına düşen otomobil 3 saatte çıkarıldı

Adıyaman'da kontrolden çıkan araç, dere yatağına düştü. Görevlilerin 3 saat uğraşı sonucu araç bulunduğu yerden çıkarıldı.

DHA | 10.04.2018 - 10:51..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Adıyaman'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, dere yatağına yuvarlandı. Kazada sürücü Tarık Aslan yaralanırken, otomobil, dere yatağından 3 saatlik çalışmayla çıkarıldı.

KONTROLDEN ÇIKTI

Olay, gece saatlerinde, Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Tarık Aslan yönetimindeki 02 LH 666 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, köprüden dere yatağına yuvarlandı.

Dere yatağına düşen otomobil 3 saatte çıkarıldı

SÜRÜCÜ YARALANDI

Kazada sürücü Aslan, yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı Tarık Aslan'ı ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Dere yatağına düşen otomobil 3 saatte çıkarıldı

OTOMOBİL 3 SAATTE DEREDEN ÇIKARILDI

İhbar üzerine gelen itfaiye ve polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alırken, otomobil, 3 saatlik çalışma sonucu dere yatağından çıkarıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Penceresinden gelen sese baktı, silahla vuruldu
Adana'da, vurma sesi gelince baktığı pencere camında pompalı tüfekle ateş açılan kişi, yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kaçan zanlıyı arama çalışmaları ise sürüyor.
Ankara'da silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı
Seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Sele kapılan adamın cesedi 40 gün sonra denizde bulundu
Muğla'da taşan Kocaçay Deresi'nin sürüklediği Nuri Gümüş'ün cesedi, Sahil Güvenlik tarafından Bodrum'un Kissebükü Koyu açıklarında bulundu.
Bayrampaşa'da yangın: 1 ölü
İş yerinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cudi'de öldürülen teröristlerin son hali

Cudi'de öldürülen teröristlerin son hali

105
Lufthansa krizde

Lufthansa krizde

52
50 muhtar İspanya’nın Endülüs bölgesine gitti

50 muhtar İspanya’nın Endülüs bölgesine gitti

119
İngiltere ve Fransa: Suriye'de ABD'nin yanındayız

İngiltere ve Fransa: Suriye'de ABD'nin yanındayız

84
Fatih Terim'in 11 haftalık karnesi

Fatih Terim'in 11 haftalık karnesi

104
ABD: BM'nin kararına bakmaksızın yanıt vereceğiz

ABD: BM'nin kararına bakmaksızın yanıt vereceğiz

84
BMGK'da gergin Suriye toplantısı

BMGK'da gergin Suriye toplantısı

48
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM