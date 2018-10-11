Dere yatağına yapılan 4 katlı binanın sonu

Rize'nin Kömürcüler köyündeki 7 katlı binanın yıkımının tamamlanmasının ardından Mesudiye Mahallesi'nde dere ortasındaki 4 katlı binanın da yıkımına başlandı.

Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü yetkililerinin de nezaret ettiği yıkımın 3 gün süreceği belirtildi.

RİSK ORTADAN KALKIYOR

Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, 40 yıl önce iki derenin birleştiği noktaya kurs binası olarak inşa edilen yapının selde belde için risk oluşturduğunu belirterek, "Beldemizin sellerde en riskli binası buydu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın planlaması ile binanın yıkımına başladık. Derelerin önünü açacağız ve büyük bir sorundan kurtulmuş olacağız. 2-3 gün içinde yıkım tamamlanacak. Derenin üzerini açarak beldemizdeki çarpık yapılaşmaları önlemiş oluyoruz. Dere kenarlarındaki yapılaşmalara müdahale etmiş oluyoruz. Bu bizim için başarıdır. Yıkılacak binanın yerinde yeşil alan ve çay bahçesi yapacağız." dedi.