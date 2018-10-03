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Dere yatağındaki 7 katlı apartmanın yıkımına başlandı

Rize'de sel felaketinde görüntüleri ortaya çıkan dere yatağındaki 7 katlı bina tepkilere neden olmuştu.

DHA | 03.10.2018 - 11:52..
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Dere yatağındaki 7 katlı apartmanın yıkımına başlandı

Rize'de, 2 Ağustos'ta, 24 saatte metrekareye düşen 100 kilogram dolayında şiddetli yağışın etkisiyle oluşan sel ve heyelanda merkeze bağlı Muradiye ve Salarha beldelerinde ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı, altyapıda hasarlar oluştu.

Muradiye beldesi Kömürcüler köyünde, gündeme gelen dere yatağına inşa edilen 7 katlı bina da selden hasar gördü.

Dere yatağındaki 7 katlı apartmanın yıkımına başlandı

SAHİBİ İMAR BARIŞI BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞTU

25 yıl önce 3 katlı inşa edilen, ardından ise ilave katlarla 7 kata çıkan dere yatağındaki bina için sahibi 'imar barışı' başvurusunda bulundu.

Dere yatağındaki 7 katlı apartmanın yıkımına başlandı

Dere yatağındaki 7 katlı apartmanın yıkımına başlandı ViDEO

BAKANLIK YIKIM KARARI ALDI

Tartışılan 7 katlı bina ile ilgili karar verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, arazisini kamulaştıracağı bina için yıkım kararı aldı.

Dere yatağındaki 7 katlı apartmanın yıkımına başlandı

YEŞİL ALAN İLAN EDİLDİ

Bina sahipleri ile imzalanan sözleşme ile kamulaştırılan arazi yeşil alan ilan edildi, binanın yıkımına başlandı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, bu sabah boşaltılan bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Dere yatağındaki 7 katlı apartmanın yıkımına başlandı

Binanın bulunduğu sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Çevredeki binaların elektrikleri kesildi. Ekipler, binanın yıkımına başladı.

Dere yatağındaki 7 katlı apartmanın yıkımına başlandı

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