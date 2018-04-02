Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaylaların vatandaşlara açılması konusunda verdiği talimatın ilk meyveleri Hakkari’de verilmeye başlandı.

Yüksekova 3’üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel ve AK Parti Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya öncülüğünde, 24 yıldır PKK’dan dolayı boşatılan köyde dönüş şenliği gerçekleştirildi.

14 KM YÜRÜYEREK YAYLALARA ÇIKTILAR

Güvenlik güçleri tarafından terörden temizlenen Koçyiğit köyü ve Silo Yaylası’na çıkan Derecik halkı, köy ve yaylalara çıkmanın sevincini yaşadı.

Sabah saatlerinde Derecik Belediyesi önünde toplanan, aralarında Yüksekova 3’üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel ve Derecik Belediye Başkan Ekrem Çetinkaya’nın da bulunduğu yüzlerce kişi, 14 kilometre yürüyerek PKK’lılardan temizlenen Koçyiğit ve Silo yaylalarına çıktı.

"KAHROLSUN PKK" SLOGANLARI ATILDI

Yürüyüşe katılan vatandaşlara Yüksekovalı dağcılar da eşlik etti. Köy meydanında toplanan öğrenciler dev Türk bayrağı açarak "Kahrolsun PKK, şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı. Silo Yaylası’nda kamp kuran vatandaşlara belediye tarafından öğle yemeği dağıtıldı.

Derecik halkı 24 yıl sonra evlerine döndü VİDEO

"ALLAH DEVLETİMİZE MİLLETİMİZE ZEVAL VERMESİN"

Kemal Kaya isimli vatandaş "Allah devletimize milletimize zeval vermesin, onların sayesinde inşallah köylerimize geri döneceğiz. Terör nedeniyle köyümüze gelemiyorduk. PKK’lılar nedeniyle devletimiz bizi köyden alıp merkeze getirdi. Şimdi köyümüz terörden arındıktan sonra tekrar köyümüze şenlik havasında ilk kez geri dönmemin mutluluğunu yaşıyoruz. Devlet güvenliği sağlarsa tekrardan köyümüzde yaşamak istiyoruz." dedi.