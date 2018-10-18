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Derecik ilçe oldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yer alan Derecik beldesi, Meclis'ten geçen kanun teklifiyle ilçe statüsüne kavuştu.

AA | 18.10.2018 - 07:59..
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Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Kabul edilen teklifte Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yer alan Derecik'in ilçe haline getirilmesi de yer aldı.

Derecik ilçe oldu

Derecik Belde Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beldenin ilçe olmasından dolayı sevinçli olduklarını söyledi.

"EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİZ"

Yıllardır bunu beklediklerini aktaran Çetinkaya, "Çok sevinçliyiz. Allah'a şükür. Sayın Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza, milletvekilimize, valimize, tümen komutanımıza, kaymakamımıza, hükümetimize emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Bugünleri de gördük, yaşıyoruz. Derecik çok önemli ve kritik bir yerdir. Sınırın son noktasındayız. Devletimizin, hükümetimizin yanındayız. İlk milletvekilimizi de çıkarttık. Terörü lanetliyoruz. İlçe olacağız. Beldemiz örnek bir belde oldu." dedi.

Derecik ilçe oldu

Derecik ilçe oldu

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