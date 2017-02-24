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Dereköy Sınır Kapısı'nda 45 papağan ele geçirildi

Bulgaristan'dan Türkiye'ye kaçak sokulmak istenen 45 papağan, emniyet güçleri tarafından yakalandı.

24.02.2017 - 13:45
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Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Dereköy Sınır Kapısı'na gelen Bulgaristan uyruklu D.D.D.'nin kullandığı yabancı plakalı otomobil, şüphe üzerine Dereköy Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Amirliği personeli tarafından risk kriterleri çerçevesinde aramaya alındı.

Dereköy Sınır Kapısı'nda 45 papağan ele geçirildi

45 SULTAN PAPAĞANI ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan detaylı aramada aracın arka kapı içlerinde ve bagajında 45 sultan papağanı ele geçirildi. Yakalanan sürücü D.D.D., soruşturmasının ardından adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen papağanlar ise Kırklareli Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Dereköy Sınır Kapısı'nda 45 papağan ele geçirildi

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