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Deri hastalığına yakalanan öğrenci yoğun bakımda

Antalya'da sınav kaygısı nedeniyle başvurduğu psikiyatristin verdiği ilacın yan etkisi sonucu deri hastalığına yakalandığı öne sürülen lise öğrencisi kızın yoğun bakımda tedavisine devam ediliyor.

AA | 29.01.2018 - 21:27..
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Antalya'da lise öğrencisi H.Ü.'nün sınav kaygı nedeniyle kullandığı ilaçlar yan etki yaptı. Tüm vücudu su toplayan öğrenci, yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melike Cengiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 yaşındaki H.Ü'nün 22 Ocak'tan bu yana hastanelerinin yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olduğunu söyledi.

Deri hastalığına yakalanan öğrenci yoğun bakımda

"VÜCUDUNUN YARISINDA CİDDİ YARALAR VAR"

Hastanın Akdeniz Üniversitesi Hastanesine ilk başvurduğunda, vücudunda yüzde 40'a varan deri bütünlüğünün kaybolduğunun belirlendiğine işaret eden Cengiz, şunları kaydetti:

"Yoğun deri bütünlüğü kaybı nedeniyle hastanın yoğun bakıma alınması gerekliliği oluştu. Hasta 22 Ocak'ta yoğun bakıma alındı. Bu kadar büyük deri yokluğu nedeniyle hastada çok ciddi sıvı, mineral ve elektrolit kayıpları olur. Bunların sürekli takviye edilmesi gerekir. Ayrıca derinin olmaması organ kayıplarına varan olumsuzlukları ortaya çıkartabilir. Bu gibi olumsuzluklar nedeniyle hasta yoğun bakımda takip ediliyor. Şu an itibarıyla hastanın bilinci açık, genel durumu iyi. Hiçbir organında ciddi bir yetersizlik bulgusu yok. Halen vücudunun yüzde 40-50 civarında ciddi yaraları var. Vücudunun yüzde 80'inde de döküntülü lezyonları devam ediyor."

Deri hastalığına yakalanan öğrenci yoğun bakımda


Deri hastalığına yakalanan öğrenci yoğun bakımda


"YÜZDE 40 CİVARINDA ÖLÜM RİSKİ BULUNUYOR"

"Hastanın ölüm riskinin tamamen ortadan kalktığını söyleyemeyiz." diyen Prof. Dr. Cengiz, iyi şartlarda ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ama literatüre bakıldığında söz konusu hastalıkta yüzde 30-40 civarında ölüm riskinin bulunduğunu dile getirdi. Cengiz, bu hayati risk ortadan kalkıp tedavi tamamlandığında hastanın normal hayatına döneceğini bildirdi.

Deri hastalığına yakalanan öğrenci yoğun bakımda

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