Deriklilerin ağzından şehit Kaymakam Fatih Sarıtürk

Mardin’in Derik ilçesinde Kaymakamlık yapan ve belediyeye kayyum olarak atanan Muhammed Fatih Safitürk, 10 Kasım 2016’da PKK’lı teröristler ve yandaşları tarafından odasına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu ağır yaralandı ve kaldırıldığı Hastanede 11 Kasım’da kurtarılamayarak şehit oldu.

"GAFFAR OKKAN'IMIZDI BİZ ONU ÇOK SEVDİK"

Milliyet'in haberine göre uzun süre kaymakamlarının yasını tutan Derikliler, ona duydukları özlemi ve sevgiyi Hizbullah tarafından 24 Ocak 2001’de katledilen Diyarbakır’ın efsane Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan’ı anımsatarak anlattı. Kaymakamı tanıyan ve kısa sürede yaptığı hizmetlerin farkında olan Derikliler, “Biz onu çok sevmiştik. İkinci Gaffar Okkan’dı, kimseyi dışlamazdı. Barış harcıydı” ifadelerini kullandı.

Şehit Kaymakam Safitürk, Derik’te göreve başladığı ilk günden itibaren halk için çalıştı. Derik’te hiç olmayan çocuk parkları yaptırdı, yolları asfaltladı, Deriklilere istihdam oluşturmak için zeytinyağı atölyesi kurdurdu. İnsanların teröre bulaşmaması için bir çok girişimlerde bulunan Safitürk, eğitime özel önem verdi. Derik’teki öğrencilerin sınav sonuçlarıyla tek tek ve yakından ilgilenen Safitürk, ilçeden daha çok çocuğun okuması için öğretmenlerle de sürekli toplantılar yapıyordu.

"BUNU YAPAN İNSAN DEĞİL"

Şehit Kaymakam Safitürk’ün insanların sorunlarıyla yakından ilgilen bir kişi olduğunu belirten Derikli Fırat Kızılay, şunları anlattı: “Kentte güvenlik görevlisi olarak çalışıyordum. Şehit kaymakamımızı kentte görmüştüm, kendisiyle orada karşılaştım. İnsanların sorunlarıyla tam anlamıyla ilgilenen bir insandı. Bir Derikli olarak kendisinden çok memnundum, hatta bütün Derik halkı da kendisini çok severdi. Onu kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Bize yol yaptı, içme suyu depomuzun üzeri açıktı, pislik doluyordu. Kaymakamımız üzerini kapattı, bizim sağlığımızı düşünüyordu. Allah mekanını cennet eylesin. Çok üzgünüz. Bu olayı gerçekleştirenlerin Derik’le alakası yoktur. Derik bu olayla anılıyor fakat bu olayın bizimle alakası yok. Bunu yapanlar insan olamaz.”





"HALKTAN BİRİYDİ"

Kaymakam Safitürk’ün Derik’e birçok hizmette bulunduğunu belirten Recep Çelik de “Derikli olarak kendisini çok seviyoruz. Allah rahmet eylesin. Derik’e bir çok hizmette bulundu. Daha yapacağı bir çok çalışma vardı. Halktan biriydi. Kapısını çalanı kesinlikle boş göndermezdi, kimseyi geri çevirmemiştir. Bir çok insana yardımı dokundu. Evi olmayan insanlara ev almaları için maddi yardımda bulunduğunu duydum. İkinci Gaffar Okkan’dı. Biz onu çok sevmiştik” dedi.

"İSMİNİ YAŞATACAĞIZ"

Halkın kendisini çok sevdiğini belirten Vecdi Kaplan da Derik’in önemli hizmetler gördüğünü belirterek şunları söyledi: “Kaymakam Bey’in önem verdiği zeytinyağı üretim atölyesinde 2 yıl çalıştım. Kaymakam Bey Derik’e gelmeden önce orası basit bir atölyeydi. Kaymakam Bey geldikten sonra zeytin, zeytinyağı ve sabun üretimi yapıyorduk. Derik tarihinde böyle bir olay yok. İlçeye yeni bir soluk getirmişti. 39 yaşındayım buraya yaptığı hizmetleri ömrümce görmedim. Halk onu çok seviyordu. O bizim Gaffar Okkan’ımızdı. Herkesle samimiydi, çocukla çocuk, gençlerle genç olurdu. Derdimizi dinleyen sorunlara çare bulan birisiydi. Onun ismini her yerde yaşatacağız, kendisini unutmayacağız. Derik halkı bu olayın üzüntüsü içinde. Katillere lanet ettiklerini herkesin bilmesini istiyor.”





"TERÖR EĞİTİMLE BİTER DİYORDU"

Kendisini unutmayacağını belirten Derik Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Büşra Tüylüoğlu da şunları söyledi: “Çocuklarla yakından ilgilenirdi. TEOG sınavlarında çocukların puanlarına bakar ‘çocukların puanlarını nasıl yükseltebiliriz’ diye konuşurduk. Çocuklara test Kitapları alırdı. Kendisi şehit olduktan sonra test kitapları yine geldi. Şehit oldu ama hizmetleri hâlâ sürüyor. Terörün eğitimle biteceğine inanıyordu ve eğitime önem veriyordu. Derik halkı kendisini çok seviyordu. Makamından hiç kimseyi geri çevirmedi. Onun sayesinde hendekler kapatıldı, yollar asfatlandı, insanlar hizmet gördü. Barışı getirebilecek bir insandı onu bunun için katlettiler. İnsanların karşısında önünü iliklerdi herkese karşı saygılıydı. Onu ağabey olarak görüyorduk.”

"EĞİTİME ÖNEM VERİYORDU"

Koçyiğit Ortaokulu öğretmeni Elif Yekrek Kaymakam Safitürk için şunları anlattı: “Kendisi okulumuzu sürekli ziyaret ederdi. Karne gününe gelmişti. Karne dağıtımında kendisinin dağıtmasını istemiştik. Bize ‘önce siz dağıtın hocam sonra ben da dağıtırım’ demişti. Okulumuzda kitap dağıtımı yaptı. Öğrencilerimiz başarılı olsun diye deneme sınavları hazırlatmıştı. Eğitime çok önem veriyordu. Fen lisesini kazanan öğrencilerle yakından ilgilenmişti.”

"TRAFİK LAMBASI YAPTIRDI"

Aynı okulun öğretmenlerinden Nergiz Dağ da şehit Safitürk’ü “Okulun bahçesi çamur içindeydi. Hemen duruma el atıp çocukların Oyun oynayabileceği bir bahçe düzenlemesi yaptı. Zeytin hasat zamanında kadınlarla birlikte zeytin toplardı. Öğrenciler karşıdan karşıya geçerken arabalar tehlike yaratıyordu. Trafik ışığı yaptırtıp çocukların güvenliğini sağladı. Çocukları yüzü gülsün sevinsin diye oyun parkları yaptırttı. Hastane ziyaretlerine gider insanların derdini dinlerdi. Çözüm odaklıydı. Kadın velilerimiz için şehir dışı geziler düzenlemişti. Herkes kendisini çok seviyordu. Fen lisesini kazanan öğrencilerimiz vardı, ihtiyaçlarını karşıladı. ” diye anlattı.

"TEKSTİL FABRİKASI AÇMAK DÜŞÜYDÜ"

Şehit Kaymakam’ın ağabeyi Ali Haydar Safitürk de, kardeşinin insanların teröre bulaşmaması için çabaladığını belirterek şunları anlattı: “Olaydan iki gün önce Derik’ten ayrıldım. Derik’teki çalışmalarını yerinde gördüm. Orada insanlar için bir çok hizmette bulundu. Derik’te tekstil fabrikaları kurmak için uğraşıyordu. Düşüncesi Derik’te 1 yılda en az 3 bin kişiyi istihdama kazandırmaktı. Sürekli ‘istihdam sağlarsak burada teröre insan kalmaz’ derdi. ‘Açılacak tekstil fabrikalarıyla Deriklileri kurtarırım’ diyordu. Göreve geldiğinde hiç kimseyi yanından uzaklaştırmadı. Kendisine ‘uzak dur’ derdim bana ‘bu insanlar güzel insanlar. Ben bu insanları kazandım’ demişti. Hiç kimseyi kendinden ayırmadı, dışlamadı, herkese sahip çıktı.”

"DERİK ESNAFI EVİNE EKMEK GÖTÜRSÜN"

Kaymakamlık sosyal hizmetlerden sorumlu bir öğretmen ise şehit Kaymakam’ın çocukların mutlu olması için çabaladığını söyledi: “Şehit Kaymakamımız köy okullarındaki çocuklar için portatif oyun parkı aldırdı. Hatta Jeneratör aldırdı. Elektrikler kesilince jeneratör elektrik sağlayıp portatif oyun parkı çalışamaya devam etsin, çocukların oyunu kesilmesin diye. Mont yardımı yapılacaktı montların Derik esnafından alınmasını istedi. ‘Derik esnafı da kazansın evine ekmek götürsün’ derdi. Kaymakam Bey düzenli titiz biriydi. Eğitim ve çocuklar kendisi için vazgeçilmezdi. Derik’i yaşanabilir bir yer olması için elinden gelen her şeyi yapıyordu.”ı

KÖYLERE ÇOCUK PARKI

Çocukların eğitimiyle yakından ilgilenen şehit Kaymakam Safitürk, onların mutlu olması için birçok çalışma yaptı.

ZEYTİNYAĞI ATÖLYESİ

Şehit Kaymakam Muhammed Safitürk, Derik’e geldiğinde 2014’te çalışmalara başlayan zeytinyağı atölyesinin tam anlamıyla faaliyete geçirmek için çabaladı. İŞKUR’la ortak çalışma kapsamında 20 kadına 4 ay süreyle zeytin yetiştirme ve sabun yapımı kursu verildi. Zeytinyağı dolum makinesi alımı için girişimlerde bulundu. Derik’te üretilen zeytini ve zeytinyağını Türkiye’ye, hatta dünyaya tanıtmak istiyordu. Atölyede çiftçiden gelen zeytinin yağı çıkarılıp vatandaşa veriliyordu. Yaşasaydı Derik zeytininin fuarlarda tanıtımını sağlayacaktı.

ASFALT ÇALIŞMALARI YAPTIRDI

Derik’te hendek olaylarından hemen sonra, tüm mahalle aralarındaki parkeler söküldü. Parkelerin yerine toplam 38 kilometrelik asfalt çalışması yapıldı. Asfalt çalışmalarından hemen sonra araçların hızını kesmek amacıyla belli noktalara kasis çalışmaları yapıldı, mahalleler çevre düzenlemesiyle güzelleşti.