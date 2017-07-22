Derik'te zeytin bahçeleri projesinin açılışı yapıldı

Vali Mustafa Yaman, GAP İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, Mardin Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Özkan Önen ve Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Ebru Sakar ile birlikte sabah saatlerinde Derik İlçesi'ne geldi.

Vali Yaman ve beraberindekiler, ilçeden 4 kilometre uzaklıkta, 50 bin dekar üzerinde ve 1 milyon 750 bin zeytin ağacı bulanan Gap Zeytin Bahçeleri bölgesine geçti.

ZEYTİN BAHÇESİNİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Burada Kaymakam Hakan Kafkas, muhtarlar ve zeytin üreticileri tarafından karşılanan Vali Yaman ve beraberindekiler, Şehit Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit ölmeden önce hazırlamış olduğu projeyi hayata geçirdi. Vali Yaman ve beraberindekiler, 5'er dönümden oluşan 10 adet kapama zeytin bahçesinin açılışını gerçekleştirdi.

"ÜRETİCİLERİMİZ İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Kaymakam Kafkas, açılış törende yaptığı kısa konuşmada, yenilenmiş, genç zeytin fidelerinin dikildiği yeni bahçeleri (Kapama) oluşturduklarını belirterek, "Toplamda 50 dönüm arazi üzerinde 10 tane örnek zeytin bahçelerini oluşturmak için 2 bin 250 zeytin fidanını bahçelerimizle buluşturduk. Gap bölgesi olduğu için yolu da iyi değildi. Yolları da yaptık. Üreticilerimiz için ne gerekiyorsa yapacağız. Zeytin projesinin ismini, 'Zeytin Anavatanında şahlanıyor' projesi ile desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bize destek olan başta valimiz ve belediye başkanvekilimiz olmak üzere, bizlere desteklerini esirgemeyen her kese teşekkür ediyoruz" dedi.

Vali Yaman da, zeytin bahçelerindeki 50 dönüm arazi üzerinde, her bir çitçiye 5'er dönüm olmak üzere 10 adet Zeytin Kapama Bahçesi açılışını yaptı.

"ŞEHİT KAYMAKAMIMIZ BÖYLE BİR PROJEMİZ VAR DEMİŞTİ"

Fidan dikiminin ardından konuşan Vali Yaman da, Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'e atıfta bulunarak, "Allah Rahmet eylesin, Şehit Kaymakamımız Muhammet Fatih Safitürk kardeşimizin geçen sene görüştüğümüzde, 'böyle bir projemiz var' demişti. Ayvalık'tan geldiğimi biliyorsunuz, orada da zeytinlerin iyi olduğunu biliyorsunuz. Şehit Kaymakamımız dedi ki, 'Sayın valim siz, Gap idaresi ve DİKA ile beraber proje yapıyoruz, siz de destek verirseniz bu üretimi hem artıralım, kapama bahçe sayımızı artıralım. Fidan sayımızı artıralım, hem de bu değerli ürünü de tanıtalım' demişti. Ben de destek olacağımı belirtmiştim. Mezopotamya'nın bereketli topraklarında ne ekseniz ve biçseniz çok rahat verim alabileceksiniz. Üretim miktarı çok az olan Derik Zeytini'nin inşallah o eski şahşalı zamanlarını kazanması lazım. Bunun için her türlü desteği vereceğiz. Her zaman kaymakamımızın ve çiftçilerimizin yanında olacağız. Şehit kaymakamımızın tavsiyesi ile inşallah desteklerimizi devam ettireceğiz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Kaymakam Hakan Kafkas tarafından Mardin Valisi Mustafa Yaman ve beraberindekilere birer plaket verdi. Törenin ardından Cuma Namazı kılınmasının ardından Kale Mahallesi'ndeki Aydın Ayaydın Öğretmenevi'nde misafirlere öğlen yemeği verildi.