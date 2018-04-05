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Derin kaynaklar arasında suyu en berrak olanı: Tao Te Ching

Tao Te Ching’in iki bin beş yüz yıldır neden sevdiğini, Ursula K. Le Guin’in kaleminden okuyun.

Özel Haber | 05.04.2018 - 15:00..
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Derin kaynaklar arasında suyu en berrak olanı: Tao Te Ching

tao te ching

Tao Te Ching, büyük dini metinler arasında en sevilenidir. Eğlencelidir, mütevazıdır, keskindir; bunun yanında tükenmez bir yeniliği ve durdurulamaz bir taşkınlığı vardır. Ursula K. Le Guin’in deyimiyle, tüm derin kaynaklar arasında suyu en berrak olanıdır.

Derin kaynaklar arasında suyu en berrak olanı: Tao Te Ching

(Ursula K. Le Guin)

LAO TZU: TAO TE CHING

Bu kitabı akademik çevirilerden yöneticilerin el kitabı olarak öğrenmiş olabilirsiniz. Özellikle Taocu bilgenin biricik oluşunu, erkekliğini, otoritesini vurgulayan terimleri seçer. Le Guin ise, Lao Tzu’nun Tao Te Ching’ini rehber alarak, okuyucusuyla, günümüzün bilge olmayan, güzü ya da hatta erkekliği barındırmayan kapalı çevresine odaklanmak yerine, okuruna sade, çalısız yollardan geçen bir “yol kitabı” paylaşıyor.

İçindeki ruhuna hitap eden o sesi kulak ardında bırakmadan, bu kitabın neden yüzyıllardır bu kadar çok sevildiğini de açıklıyor.

Derin kaynaklar arasında suyu en berrak olanı: Tao Te Ching

Lao Tzu: Tao Te Ching

Ursula K. Le Guin

Çev.: Bülent Somay

Metis Yay.

S.: 152

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