taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.803
USD
3,6201
EURO
4,0239
ALTIN
146,12
PETR
52,0900

Derin Tarih dergisine soruşturma başlatıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, "Derin Tarih" dergisinin Mayıs sayısına soruşturma başlatıp, toplatma kararı aldı.

18.05.2017 - 16:05
  1. Haberler
  2. İç Haber

Adı geçen derginin mayıs ayı sayısında Cumhuriyetin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret edildiği gerekçesiyle savcılığa yapılan ihbar üzerine Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Ertuğrul Sarıyar, soruşturma başlattı.

DERGİNİN MAYIS SAYISINA TOPLATMA KARARI

Savcılık, soruşturma kapsamında Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğinden ''Derin Tarih'' dergisinin mayıs ayı sayısının toplatma, el koyma ve basım yayın ile dağıtımının durdurulmasını talep etti.

Talebi değerlendiren Bakırköy 4. Sulh Ceza Hakimliği, kuvvetli delilin bulunması ve dergide Atatürk’e hakaret içeren ifadelere yer verildiği gerekçesiyle dergiye el konulmasını, toplatılmasını, basım, yayın ve dağıtımının durdurulmasına karar verdi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump: Tarihte hiçbir politikacıya böyle davranılmadı

Trump: Tarihte hiçbir politikacıya böyle davranılmadı

31
Trabzon'da askere saldıran teröristler görüntülendi

Trabzon'da askere saldıran teröristler görüntülendi

90
Ali Ağaoğlu Atatürk heykelinin açılışını yaptı

Ali Ağaoğlu Atatürk heykelinin açılışını yaptı

334
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşmesini anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşmesini anlattı

159
Döviz fiyatlarında son durum

Döviz fiyatlarında son durum

337
Almanya'nın ABD'den Türkiye isteği

Almanya'nın ABD'den Türkiye isteği

59
Arda Turan: Şu ana kadar hiç terk edilmedim

Arda Turan: Şu ana kadar hiç terk edilmedim

120
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM