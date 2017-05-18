Derin Tarih dergisine soruşturma başlatıldı

Adı geçen derginin mayıs ayı sayısında Cumhuriyetin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret edildiği gerekçesiyle savcılığa yapılan ihbar üzerine Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Ertuğrul Sarıyar, soruşturma başlattı.
DERGİNİN MAYIS SAYISINA TOPLATMA KARARI
Savcılık, soruşturma kapsamında Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğinden ''Derin Tarih'' dergisinin mayıs ayı sayısının toplatma, el koyma ve basım yayın ile dağıtımının durdurulmasını talep etti.
Talebi değerlendiren Bakırköy 4. Sulh Ceza Hakimliği, kuvvetli delilin bulunması ve dergide Atatürk’e hakaret içeren ifadelere yer verildiği gerekçesiyle dergiye el konulmasını, toplatılmasını, basım, yayın ve dağıtımının durdurulmasına karar verdi.