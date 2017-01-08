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Deriner Barajı kazandırıyor

Artvin'de Çoruh nehri üzerinde inşa edilen Deriner Barajı, 2016 sonu itibarıyla ülke ekonomisine 1,55 milyar liralık katkı sağladı.

Haber Merkezi | 08.01.2017 - 12:10
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12 Aralık 2012 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan baraj, 2016 yılında ülke ekonomisine büyük katkı verdi.

Deriner Barajı kazandırıyor

ÜLKE EKONOMİSİNE 1,55 MİLYAR LİRALIK KATKI

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Deriner Barajı ve HES Projesi Türkiye'de üretilen toplam hidroelektrik enerjinin yüzde 2,5'ini karşılıyor. Baraj, 2016 sonu itibarıyla ülke ekonomisine 1,55 milyar lira katkı verdi.

Deriner Barajı kazandırıyor

TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK BARAJI

Deriner Barajı ve HES'in yıllık 2 milyar 118 milyon kiloWat.saat enerji üretme kapasitesi bulunuyor. Çift eğrilikli beton kemer baraj tipinde inşa edilen Deriner Barajı, temelden 249 metre gövde yüksekliği ile kendi sınıfında Türkiye'nin en yüksek, Dünya'nın ise 6'ncı en yüksek barajı konumunda yer alıyor.

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