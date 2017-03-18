Ders çıkışı yere yığılan Berkay ölüm nedeni belli oldu

Olay, dün saat 17.15 sıralarında merkez Meram ilçesi Orgeneral Tural Mahallesi’nde bulunan özel bir kolejde meydana geldi.

DERS ÇIKIŞI YERE YIĞILDI

İddiaya göre 11’inci sınıf öğrencisi Berkay Başbahçivan, ders çıkışı aniden fenalaşarak yere düştü.

KALP KRİZİ SONUCU YAŞAMINI YİTİRDİ

Okul yetkilileri tarafından çağrılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Başbahçivan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Berkay Başbahçivan’ın kalp krizi sonucu öldüğü tespit edildi.