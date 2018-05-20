Ders dinlemeyen öğrenci kamerayla izlenecek

Dünyada 1 milyar 300 milyondan fazla nüfusuyla en kalabalık ülke olan Çin ilginç bir proje ile gündemde. Zira yüz tanıma teknolojisine ciddi yatırımlar yapan Çin hükümetinin bir sonraki hedefinin çocuklar olduğu ortaya çıktı.

YÜZ TANIMA SİSTEMİ

Çin dersi dinlemeyen öğrenciyi yüz tanıma sistemi tespit etmeye hazırlanıyor. Henüz test aşamasında olan yüz tanıma sisteminin, çeşitli kameralarla sınıftaki öğrencileri takip edeceği belirtiliyor.

TAHTAYA KAMERA YERLEŞTİRİLECEK

Ülke basınında yer alan haberlere göre, ilk olarak Hangzhou'daki bir lisede denenmeye başlayan sistemle birlikte kara tahtanın üzerine üç kamera yerleştirilecek. Aynı haberlere göre, yaz aylarında ders veren bütün okullarda bu sistemin denenmeye başlanacak.

ÖĞRENCİ TEŞVİK EDİLECEK

Gerçek zamanlı olarak öğrencileri izleyen kameraların öğrencileri nötr, mutlu, üzgün, hayal kırıklığına uğramış, sinirli, korkmuş ve şaşırmış gibi sıfatlarla derecelendirdiği belirtiliyor.

Çinli yetkililer bu sayede hangi öğrencinin derse ilgisini kaybettiğinin ortaya çıkacağı ve öğretmenin o öğrenciyi tekrar öğrenmeye teşvik edebileceği iddiasında.



