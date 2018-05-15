Ders muafiyeti sorununa KDK öğrenciyi haklı buldu

KDK yaptığı görüşmelerin ardından bir mühendislik fakültesi öğrencisi, daha önce aldığı derslerden muaf tutuldu.

KDK, ÖĞRENCİYİ HAKLI BULDU

Meslek yüksekokulundan mezun olan bir kişi, Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) başarı sağlamasının ardından bir üniversitenin elektrik elektronik mühendisliği fakültesine kaydoldu. Üniversite öğrencisi, teknik bilimler meslek yüksekokulunda aldığı derslerden muaf tutulmasına yönelik talebinin reddedilmesi üzerine KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu değerlendiren KDK, söz konusu üniversite ile başvurucunun yaşadığı mağduriyetin giderilmesi amacıyla dostane çözüm yoluna gitti. KDK ile üniversitenin yaptığı görüşmeler sonrasında başvurucunun, daha önce aldığı derslerden muaf tutulması sağlandı.