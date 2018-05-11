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DERSİAD, 24 Haziran'da Cumhur İttifakı'nı destekliyor

DERSİAD 24 Haziran 2018'de yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini belirttiler.

Haber Merkezi | 11.05.2018 - 19:54..
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Küçük esnaftan büyük holdinglere kadar “Helal Ticaret” hassasiyetini gözönünde bulundurarak çalışmalarını sürdüren Dünya Erdemli Sanayici ve İş Adamları Derneği (DERSİAD), erken seçim kararı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"HEP DESTEK TAM DESTEK"

Erken seçim ile halkın refahı ve özgürlüğü için önemli bir adım atılacağını söyleyen DERSİAD Genel Başkanı Mustafa Çınar, “Öncelikle erken seçimin tüm mazlum milletlere umut olmasını temenni ediyoruz. Erken seçim ile tüm ihanet ve düşman cepheleri yıkılacak, daha fazla refah ve özgürlük dönemi başlayacak. Biz, DERSİAD olarak her zaman irademizi ortaya koyarak bu minvalde “Cumhur İttifakını” ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı canı gönülden destekleyeceğimizi ilan ediyoruz” dedi.

DERSİAD, 24 Haziran'da Cumhur İttifakı'nı destekliyor

"HAİNLERİN KARŞISINDA TEK YÜREK"

Son zamanlarda coğrafyamızdaki ve özellikle Suriye’deki gelişmelerin, uluslararası mekanizmalardaki bakış açısı değişikliklerinin, stratejik ortaklıkların farklı boyutlar kazanmasının yanında ekonomik baskıların bertaraf edilmesi, makroekonomik dengelerin değişmesi ile yatırımların hız kazanması adına, erken seçimin isabetli bir karar olduğunu belirten Çınar, Türk Milleti’nin her zaman doğrunun yanında olduğunu sözlerine ekledi.

DERSİAD, 24 Haziran'da Cumhur İttifakı'nı destekliyor

Çınar sözlerine söyle devam etti: “Yakın tarihimiz her zaman Türk Milleti’nin samimiyetini göstermiştir. Bundan sonra da ülkemiz inşallah yeni zaferler ve fetihler ile şaha kalkacaktır. ‘15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’, Allah’ın yardımı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayeti ile Aziz Milletimiz’in topyekûn kıyâmı ve dik duruşu ile başarısızlığa uğratılmış, hâinlerin kötü emelleri boşa çıkartılmıştır. Bundan sonraki süreçlerde de hainlerin ve zalimlerin karşısında tek yürek olmaya devam edecektir. Ahdimiz olsun ki; milli ve mânevî değerlerimize saldıranların her dâim karşısında dimdik duracağız.” dedi.

DERSİAD, 24 Haziran'da Cumhur İttifakı'nı destekliyor

DERSİAD, 24 Haziran'da Cumhur İttifakı'nı destekliyor

 

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