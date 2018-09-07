DERSİAD: Kur artışı zammın bahanesi olamaz

Konuyla ilgili açıklama yapan Dünya Erdemli Sanayici ve İş Adamları Derneği (DERSİAD) Genel Başkanı Mustafa Çınar, bu fırsatçılığa dikkat çekerek; “Şer odaklarının yeni oyunu olan kur artışı ile karşı karşıyayız. Bu ekonomik savaşın içinde yapmamız gereken devletimizin her zaman olduğu gibi yanında olmak. Millet olarak bu odaklara gereken cevabı vermemiz için birbirimize kenetlenmemiz gerekiyor. Ancak bazı fırsatçılar maliyet üzerinde zam, gramaj düşürme ve stokçuluk gibi aldatmacalarla vatandaşı zor duruma düşürerek, dış mihrakların ekmeğine yağ sürüyor” şeklinde konuştu.

Yaşanan döviz kuru dalgalanmaları ile birçok markette, kasapta ve şarküteride; maliyetin üzerinde zam yapmak, stokçuluk veya gramaj düşürme gibi çeşitli hilelere gidiliyor. Özellikle kuruyemiş, deterjan, çikolata gibi ürünlerde fiyatlar sabit tutulup gramajlar düşürülürken; et ürünlerinde ise stokçuluk sahtekârlığı görülüyor.



Dünya Erdemli Sanayici ve İş Adamları Derneği (DERSİAD) Genel Başkanı Mustafa Çınar

"TİCARETTE ERDEMİ KORUMALIYIZ"

Kur artışı ile yaşanan sahtekârlıkların İslam kültürüne kesinlikle uygun olmadığını belirten Dünya Erdemli Sanayici ve İş Adamları Derneği (DERSİAD) Genel Başkanı Mustafa Çınar, “ Ülkemiz içten ve dıştan aldığı tehditler ile kötü günler yaşıyor. Kur artışlarını bahane ederek ticaret etiğine aykırı hareketler, karanlık odakların oyununa geldiğimizi gösterir. Yapılan yolsuzluklara karşı devletimiz en ağır cezalar ile önlem almalı ki, halkımız bu girişimlerden zarar görmesin. DERSİAD olarak iş dünyasına dış güçlerin piyonu olmamaya davet ediyoruz. Ticarette yapılan her türlü usulsüzlükleri kınıyor, haksız zam yapan iş adamlarını helal ticaret yapmaya davet ediyoruz.” dedi.