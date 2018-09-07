taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4113
Euro
7.37495
Altın
1196.251
Borsa
93274.15

DERSİAD: Kur artışı zammın bahanesi olamaz

Yaşanan döviz kuru dalgalanmalarını bahane eden fırsatçıların kimisi; ürünlerini stokluyor, gramajları ile oynuyor, kimisi de etiketlere maliyetin üzerinde zam yaparak halkı kandırmaya çalışıyor.

Haber Merkezi | 07.09.2018 - 20:05..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Konuyla ilgili açıklama yapan Dünya Erdemli Sanayici ve İş Adamları Derneği (DERSİAD) Genel Başkanı Mustafa Çınar, bu fırsatçılığa dikkat çekerek; “Şer odaklarının yeni oyunu olan kur artışı ile karşı karşıyayız. Bu ekonomik savaşın içinde yapmamız gereken devletimizin her zaman olduğu gibi yanında olmak. Millet olarak bu odaklara gereken cevabı vermemiz için birbirimize kenetlenmemiz gerekiyor. Ancak bazı fırsatçılar maliyet üzerinde zam, gramaj düşürme ve stokçuluk gibi aldatmacalarla vatandaşı zor duruma düşürerek, dış mihrakların ekmeğine yağ sürüyor” şeklinde konuştu.

Yaşanan döviz kuru dalgalanmaları ile birçok markette, kasapta ve şarküteride; maliyetin üzerinde zam yapmak, stokçuluk veya gramaj düşürme gibi çeşitli hilelere gidiliyor. Özellikle kuruyemiş, deterjan, çikolata gibi ürünlerde fiyatlar sabit tutulup gramajlar düşürülürken; et ürünlerinde ise stokçuluk sahtekârlığı görülüyor.

DERSİAD: Kur artışı zammın bahanesi olamaz
Dünya Erdemli Sanayici ve İş Adamları Derneği (DERSİAD) Genel Başkanı Mustafa Çınar

"TİCARETTE ERDEMİ KORUMALIYIZ"

Kur artışı ile yaşanan sahtekârlıkların İslam kültürüne kesinlikle uygun olmadığını belirten Dünya Erdemli Sanayici ve İş Adamları Derneği (DERSİAD) Genel Başkanı Mustafa Çınar, “ Ülkemiz içten ve dıştan aldığı tehditler ile kötü günler yaşıyor. Kur artışlarını bahane ederek ticaret etiğine aykırı hareketler, karanlık odakların oyununa geldiğimizi gösterir. Yapılan yolsuzluklara karşı devletimiz en ağır cezalar ile önlem almalı ki, halkımız bu girişimlerden zarar görmesin. DERSİAD olarak iş dünyasına dış güçlerin piyonu olmamaya davet ediyoruz. Ticarette yapılan her türlü usulsüzlükleri kınıyor, haksız zam yapan iş adamlarını helal ticaret yapmaya davet ediyoruz.” dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan: Astana ruhuyla çözüme ulaşmalıyız

Erdoğan: Astana ruhuyla çözüme ulaşmalıyız

75
Lucescu: Oyuncularım takımlarında süre alamıyor

Lucescu: Oyuncularım takımlarında süre alamıyor

109
Adana'da bir müteahhit pompalı tüfekle intihar etti

Adana'da bir müteahhit pompalı tüfekle intihar etti

7
Mac Miller ölü bulundu

Mac Miller ölü bulundu

8
Ahmet Ağaoğlu: Burak beni üzdü

Ahmet Ağaoğlu: Burak beni üzdü

8
FETÖ soruşturmasında 19 üsteğmen tutuklandı

FETÖ soruşturmasında 19 üsteğmen tutuklandı

3
Dolandırıcı kadının cinsel organından uyuşturucu çıktı

Dolandırıcı kadının cinsel organından uyuşturucu çıktı

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM