DERSİAD'dan ABD'ye tepki: Kabul etmiyoruz

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık 2017'de, 1948’den bu yana İsrail tarafından işgal edilen Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ilan etmişti. BM kararına rağmen uluslararası mekanizma ve kararlar yok sayarak bugün ABD Büyükelçiliği Tel Aviv'den Kudüs’e taşındı.

Müslüman yurdu olan Kudüs’ün, İslam ümmetinin kanayan yarası olduğunu belirten Dünya Erdemli Sanayici ve İş Adamları Derneği (DERSİAD) Genel Başkanı Mustafa Çınar, “Ne İşgalci İsrail ne de ABD yönetiminin karar ve eylemlerini tanımıyor ve kabul etmiyoruz. Özgür bir Kudüs için tüm İslam Ümmetini de tavır koymaya ve gayrete davet ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

"İSRAİL, MESCİD-İ AKSA'YA SAYGISIZLIK ETMEKTE"

Her gün başka bir zulme uyanan Kudüs’te, işgal her geçen gün kat ve kat artıyor diyen DERSİAD Genel Başkanı Mustafa Çınar; “ İslam beldelerinin orta yerinde çıban gibi büyüyen virüs gün geçmemektedir ki, başka bir zulme, haksızlığa ve hukuksuzluğa sebep olmasın. İşgal altındaki toprakların gerçek sahibi Filistin halkına karşı hukuksuz uygulamalarında sınır tanımayan işgalci İsrail, aynı zamanda tüm İslam alemince kutsal ve mübarek kabul edilen Mescid-i Aksa’nın da hürmetine saygısızlık etmekte beis görmemektedir.

Son olarak ABD yönetimince ilan edilen Büyükelçiliğinin taşınması maalesef BM kararına rağmen uluslararası mekanizma ve kararları yok sayarak bugün gerçekleştirilmekte. Bu durum Kudüs’ün işgalini resmileştirmeye yönelik ve Faşist İsrail yönetiminin azgınlığını artırmaya sebep bir karardır. Defaatle bu hususta diğer Devletlerin ve özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın uyarılarına rağmen gerçekleştirilmiş olması ileride bu coğrafyanın daha fazla kan ve savaş görmesine sebep olacaktır.” dedi.

"KUDÜS MÜSLÜMAN YURDUDUR"

Çınar sözlerine şöyle devam etti; “Dünya Erdemli Sanayici Ve İş Adamları Derneği olarak belirtmek isteriz ki Kudüs, Müslüman yurdudur ve Müslüman yurdu olarak kalacaktır. Siyonist bir zihniyet tarafından işgal edilmiş olmasını da asla kabul etmiyoruz. Kudüs’ün işgalden kurtulması ile tekrar bir İslam Beldesi olması amacı ile tüm benliğimizle mücadele edecek, bu manada mücadele eden kardeşlerimizin her daim yanında yer alacağız.” ifadelerini kullandı.