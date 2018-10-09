DERSİAD’dan Topyekün Mücadeleye tam destek

Ekonomiye yön veren herkesten fedakârlıklar istediğini dile getiren Albayrak, yüzde 10 indirim çağrısı yaptı. Konu kapsamında açıklamalarda bulunan DERSİAD (Dünya Erdemli Sanayici ve İşadamları Derneği) Genel Başkanı Mustafa Çınar, “Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından hazırlanan enflasyonla mücadele programını ve Bakanımız Berat Albayrak'ın mali disiplini koruma ve fiyatlarda normalleşme sürecini canı gönülden destekliyoruz. Enflasyonla mücadele ancak ve ancak birlik içinde yapacağımız mücadele ile bertaraf edilebilir.” açıklamalarında bulundu.

"TÜM İŞ İNSANLARININ ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMASI GEREKİYOR"

DERSİAD Genel Başkanı Mustafa Çınar; “DERSİAD olarak bizler de Enflasyonla Mücadele Programını destekliyor ve üyelerimizi bu program kapsamında, yüzde 10 indirim ve katma değeri yüksek ürünlere yoğunlaşmaya davet ediyoruz. Topyekün yapacağımız bu mücadelede tüm iş insanlarının elini taşın altına koyması gerekiyor. Hepimizin önceliği vatandaşımızın kazanması ve ülkemizin birlik beraberlik içinde şahlanarak yoluna devam etmesi olmalı. Vatandaşın kazandığı yerde mutlaka ekonomi de canlanacaktır.” şeklinde konuştu.

Çınar; “Özelikle dolar fiyatlarındaki açıklanamayan artışlar ve sonrasında piyasaların buna verdiği cevap yurt içerisinde kimi ürünlerin fiyatlarının çok artmasına dolayısıyla enflasyonist bir baskıya sebep olmuştur. Bu suni gidişata dur demek için Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı “Enflasyonla Topyekün Mücadele” kampanyasını DERSİAD olarak önemsiyoruz. Yapılacak bu hamlenin içerisinde bulunulan bu zorlu dönemden çıkışında önemli bir etken olacağını düşünüyor ve destekliyoruz.” dedi.