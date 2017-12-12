Derste arkadaşını bıçaklayarak öldürdü 'Pişmanım' dedi

Rize’nin Pazar ilçesindeki Pazar Fen Lisesi'nde geçen 20 Mart'ta meydana gelen olayda 9/B sınıfında Tarih dersi görülürken B.K., bir anda cebinden çıkardığı bıçakla ön sırada oturan arkadaşı Emir Taş'ı boynundan bıçakladı, ardından alt kata inerek bıçağı kendi boynuna sapladı.

İYİLEŞİNCE TUTUKLANDI

Emir Taş hastanede hayatını kaybederken, ağır yaralanan B.K. ise tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan B.K. tutuklanarak Kalkandere L Tipi Cezaevi'ne konuldu. B.K., ardından Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledildi.

"BEN GELECEKTEN GELİYORUM"

Soruşturmada B.K.'nın, korku filmi serisi 'Testere' tema alınarak hazırlanan 'Testere' oyunun bağımlısı olduğu bilgisine yer verildi. B.K., bölümleri geçmek için karşısına çıkan her şeyi ve insanı testere ile kesmeye odaklı oyunun karakterine ait maskeleri takarak çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Olayı gerçekleştiren B.K.'nın, okul arkadaşları arasında oluşturulan sohbet grubuna olaydan bir gün önce, "Boşa ümitlenmeyin sınav olmayacak, ertelenecek" yazdığı görüldü. Arkadaşlarının ısrarlı sorularını yanıtsız bırakan B.K.'nın sohbet sırasında, "Ben gelecekten geliyorum" cevabı vermesi dikkati çekti. Olay günü sabah saat 05.35'te, "Kandan etkilenen korkan var mı?" paylaşımı yapan B.K.'nın 07.16'da geldiği okulun fotoğrafını çekerek grupta paylaştığı belirlendi.

"KÜFÜR ETTİĞİ İÇİN YARALAMAK İSTEDİM"

B.K., hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Suç tarihinde sanığın 15 yaşını doldurmamış olmasını göz önüne alan savcılık, B.K. için ‘canavarca hisle adam öldürmek’ suçundan 15 yıla kadar hapis istedi.

B.K.’nın Rize Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlandı. B.K., duruşmaya tutuklu bulunduğu Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevi'nden ses ve görüntü sistemi ile bağlandı. Duruşmaya Emir Taş’ın babası Cihan Taş da yer aldı.

Duruşmada ifade veren B.K., psikolojisinin bozuk olduğunu ve intihar etmeye karar verdiğini belirterek “O gün intihar edecektim. Emir bana küfür ettiği için onu yaralamak istedim. Önümde oturuyordu. Bir kere bıçağı boynuna sapladım. Ailesinden çok özür diliyorum. Keşke bu olay olmasaydı. Pişmanım.” dedi.

IŞİD ÜYELERİNİN KAFA KESME GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEMİŞ

Duruşmada tanıklar dinlendi. B.K.’nın sınıf arkadaşı İ.T., olay günü B.K.’nın kendini öldüreceğini söylediğini ancak şaka yaptığını sandıklarını belirterek, “Olaydan önce bana mesaj attı ve sınıftan çıkmamı istedi. Ben lavabodayken arkamdan bu olay oldu.” yönünde ifade verdi.

Sınıf arkadaşı G.K. da, B.K.’nın internette insan öldürme videolarını izlediğini gördüğünü belirterek, “4 kez IŞİD üyelerinin kafa kesme videosunu izlediğini ve ‘Of süper’ diye yorum yaptığına tanık oldum.” dedi.

Duruşmada söz alana Emir Taş’ın babası Cihan Taş ise oğlunun küfür etmeyi bilmediğini savundu, B.K.nın yalan söylediğini öne sürdü.

Duruşma 29 Aralık tarihine ertelendi.