Derste öğrencilerini kavga ettiren öğretmen açığa alındı

Tire ilçesinde, bir lisede görev yapan öğretmen tahtaya kaldırdığı lise birinci sınıf öğrencilerini kavga ettirdi. Bu anlar sınıftaki bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, öğrencilerin kavgasını sözleriyle daha da kızıştıran öğretmen bir süre sonra olayın ciddiyetini anlayarak ayağa kalkıyor ve kavgaya müdahale ederken o anların bir öğrencisi tarafından kaydedildiğini anlıyor.

Daha sonra sinirlenerek elindeki tahta silgisini fırlatıp, öğrencisini kafasından yaralıyor.

Öğrencilerini kavga ettiren öğretmen kamerada VİDEO

AÇIĞA ALINDI

Olayın ortaya çıkmasıyla öğretmen E.S. hakkında soruşturma başlatıldı. Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin talimatıyla da öğretmen açığa alındı.