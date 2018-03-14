İlçedeki bir lisede ders saati dışında çekildiği belirlenen görüntülerle ilgili Siverek Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı.
Okul idaresinin, canlı yayını yapan öğrenciyi tespit ettiği ve okulun kamera kayıtlarının incelendiği öğrenildi.
ÖĞRETMENİN YANINDA KÜFÜR ETTİLER
Görüntülerde bir grup öğrencinin sınıfta canlı yayın yaparak ilahi okumalarının ardından başlayan küfürlü konuşmalara engel olmak isteyen nöbetçi öğretmenin öğrencileri sınıftan çıkardığı görülüyor.
Dersteki küfürlü canlı yayına soruşturma ViDEO