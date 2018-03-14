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Dersteki küfürlü canlı yayına soruşturma

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sınıfta canlı yayın yapan öğrencilerin küfürlü konuşmalarının sosyal medyada paylaşılmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA | 14.03.2018 - 09:01..
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İlçedeki bir lisede ders saati dışında çekildiği belirlenen görüntülerle ilgili Siverek Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı.

Okul idaresinin, canlı yayını yapan öğrenciyi tespit ettiği ve okulun kamera kayıtlarının incelendiği öğrenildi.

ÖĞRETMENİN YANINDA KÜFÜR ETTİLER

Görüntülerde bir grup öğrencinin sınıfta canlı yayın yaparak ilahi okumalarının ardından başlayan küfürlü konuşmalara engel olmak isteyen nöbetçi öğretmenin öğrencileri sınıftan çıkardığı görülüyor.

Dersteki küfürlü canlı yayına soruşturma ViDEO

Dersteki küfürlü canlı yayına soruşturma

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