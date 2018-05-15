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Dersten sonra piknik ve LGS hazırlığı

Sivas'ta öğrencilerinin LGS sınavında başarılı olmasını isteyen öğretmenler, gönüllü mesaiye kalıp fedakarlık örneği sergiliyorlar.

AA | 15.05.2018 - 09:27..
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Son ders zilinin çalmasının ardından okuldan ayrılmayan öğretmen ve 10 öğrenci, ders öncesinde okul bahçesinde piknik yaparak günün stresini atıyor. Daha sonra derse başlayan öğrenciler, hangi dersten eksikleri varsa o dersin öğretmeniyle 2'şerli ya da 3'erli gruplar halinde farklı sınıflarda derse başlıyor.

Öğretmenler, akşam saatlerinde verilen derslerde konu anlatımı ve tekrar yapıyor, test çözüyor. Ders bitiminde öğrenciler, öğretmenler tarafından evlerine bırakılıyor.

GÖNÜLLÜ OLARAK MESAİYE KALIYORLAR

Tek amaçları öğrencilerinin başarısı olan öğretmenler, gönüllü mesai yaparak öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Okulun müdürü Ramazan Baker, yaklaşık üç yıldır sınav zamanı yaklaşınca 8'inci sınıf öğrencilerinin motivasyon ve başarılarını artırmak için okul sonrasında da öğrencilere ders verdiklerini söyledi.

Dersten sonra piknik ve LGS hazırlığı

"ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN AKŞAM DERS İŞLİYORUZ"

Sınavla belirlenen 10 öğrenciye akşamları belirli derslerde kurs verdiklerini anlatan okul müdürü Ramazan Baker, "Küçük bir ilçedeki küçük bir okulda görev yapıyoruz. Öğrencilerimiz de imkanları fazla olan diğer öğrencilere göre dezavantajlı grup sayılır. Öğrencilerimizin etüt merkezlerine gitme, özel ders alma imkânları yok. Biz de öğrencilerimizin emsallerine göre geride kalmamaları için gönüllü öğretmenlerimizle akşamları ders işliyoruz." dedi.

Dersten sonra piknik ve LGS hazırlığı

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