Derya Şensoy ayrılık acısını temizlik yaparak atıyor

Sarp Levendoğlu ile birlikte yaklaşık altı aydır beraber olan Derya Şensoy magazin kulislerinde konuşulanlara göre bu ilişkiyi bitirdi. Levendoğlu’nun arkadaşlarıyla görüşmesini yasaklaması üzerine böyle bir ayrılık kararı aldığı konuşulan Derya Şensoy, soluğu Bodrum’da arkadaşlarının yanında aldı.

"TATİLDEYİM"

Sosyal medya hesabına Bodrum’dan eğlenceli videolar ve fotoğraflar paylaşan Derya Şensoy, son paylaştığı karede temizlik yaparken görülüyor. Şensoy, temizlik yaparken görüldüğü bu kareyi: ‘Tatildeyim yanlış anlama… Anne beni çalıştırıyorlar burada’ notuyla paylaştı.

"BUNLAR HEP AYRILIK ACISINDAN"

Kısa sürede çok sayıda beğeni alan fotoğrafa gelen yorumlardan biri genç kadının yaşadığı ayrılıkla ilgili oldu. Derya’nın bu karesine ‘Ayrılığın acısını tatilde temizlik yaparak atıyor’ şeklinde yorumlar yapıldı.