taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.300
USD
3,5198
EURO
3,9479
ALTIN
143,66
PETR
48,2800

Derya Şensoy ayrılık acısını temizlik yaparak atıyor

Derya Şensoy, oyuncu Sarp Levendoğlu ile ilişkisini bitirir bitirmez arkadaşlarının yanına koştu.

14.06.2017 - 07:15
  1. Haberler
  2. Magazin

xx

Sarp Levendoğlu ile birlikte yaklaşık altı aydır beraber olan Derya Şensoy magazin kulislerinde konuşulanlara göre bu ilişkiyi bitirdi. Levendoğlu’nun arkadaşlarıyla görüşmesini yasaklaması üzerine böyle bir ayrılık kararı aldığı konuşulan Derya Şensoy, soluğu Bodrum’da arkadaşlarının yanında aldı.

"TATİLDEYİM"

Sosyal medya hesabına Bodrum’dan eğlenceli videolar ve fotoğraflar paylaşan Derya Şensoy, son paylaştığı karede temizlik yaparken görülüyor. Şensoy, temizlik yaparken görüldüğü bu kareyi: ‘Tatildeyim yanlış anlama… Anne beni çalıştırıyorlar burada’ notuyla paylaştı.

"BUNLAR HEP AYRILIK ACISINDAN"

Kısa sürede çok sayıda beğeni alan fotoğrafa gelen yorumlardan biri genç kadının yaşadığı ayrılıkla ilgili oldu. Derya’nın bu karesine ‘Ayrılığın acısını tatilde temizlik yaparak atıyor’ şeklinde yorumlar yapıldı.

Derya Şensoy ayrılık acısını temizlik yaparak atıyor

İlginizi Çekebilir
Yeliz Yeşilmen'in eşi ağzını bozdu: Babanım anana sor
Yeşilmen'in paylaştığı fotoğrafa bir takipçisi eşi için "Baban gibi duruyor" yazınca Ali Uğur Akbaş, çok ağır cevap verdi.
Tamer Karadağlı'nın kızı kocaman oldu
Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, basından uzak tuttuğu kızıyla ilk kez fotoğraf paylaştı.
Seren Serengil: Araplar bile beni taklit ediyor
Seren Serengil, paylaştığı fotoğrafla takipçilerini şaşırttı.
Alessandra Ambrosio tramplen üzerinde aşka geldi
Dünyaca ünlü iç çamaşırı modeli Alessandra Ambrosio kocasıyla birlikte çıktığı tatilden romantik bir kare paylaştı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fransa Cumhurbaşkanı: İngiltere'ye AB kapıları hala açık

Fransa Cumhurbaşkanı: İngiltere'ye AB kapıları hala açık

14
ABD: Afganistan'da yeni strateji ortaya koymalıyız

ABD: Afganistan'da yeni strateji ortaya koymalıyız

52
Apple sürücüsüz araç geliştirecek

Apple sürücüsüz araç geliştirecek

20
Sessions Rusya iddialarını reddetti

Sessions Rusya iddialarını reddetti

11
İstanbul Başkonsolosu Buchwalter: İslam Fransa'da ikinci din

İstanbul Başkonsolosu Buchwalter: İslam Fransa'da ikinci din

9
ABD'nin Katar büyükelçisi istifa etti

ABD'nin Katar büyükelçisi istifa etti

15
E3 2017'de Mount and Blade 2: Bannerlord'dan görüntüler

E3 2017'de Mount and Blade 2: Bannerlord'dan görüntüler

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM