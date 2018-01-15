‘Okyanus’ ve ‘Canavar’ şarkılarıyla şöhret olan popçu Derya Uluğ sevgilisi Asil Gök, ile önceki akşam Bebek’teki bir barda eğlendi.

Posta'da yer alan habere göre, Derya Uluğ ve sevgilisi, gece yarısı kulüpten çıktı. Araçlarına doğru yürürken bir anda flaşlar patladı. Çevresine karşı her zaman kibar bir tavır içinde olan Derya Uluğ çıldırdı.

"AŞKIM BÖYLE YAPMA"

Muhabirlere “Defolup gidin, çekmeyin beni” diye bağırdı, yüzünü sakladı. Derya Uluğ’un sevgilisi Asil Gök araya girdi. “Aşkım böyle yapma. Bak yarın pişman olacaksın.” diye uyarıda bulundu.

Bu sözlere aldırış etmeyen popçu şöyle bağırdı: “Ne pişmanlığı ya? B.k mu var çekiyorlar. Kovalayın şunları.”