Destek Yayınları'ndan dört yeni kitap

Geçtiğimiz Eylül ayında Tayfun Uzbay'ın Görünmeyen Beyin, Kahraman Tazeoğlu'nun İki Söz, Selçuk Tütak'ın Akilus ve Hacer Yeni'nin Temmuz Bahçekleri adlı kitaplar okuyucularla buluştu. Kitaplığıma yeni katılan bu eserleri sizler için inceledim.

KAHRAMAN TAZEOĞLU

2001 yılında "Seni İçimden Terk Ediyorum" kitabıyla edebiyata dünyasına merhaba diyen Tazeoğlu; okurların aşina olduğu ve yakından takip ettiği üretken bir yazar. Şiirle başladığı edebiyat serüveni roman, hikaye, deneme gibi edebiyat türleriyle sürdürdü. okurların yakından takip ettiği Tazeoğlu'nun eserlerinden bazıları; Mavi Ev, Susacak Var, Araz, Kıyısızlar, Yaralı, Aşkla Kal, Mor.

İKİ SÖZ

"Aşkta özgürce uçabilmesi için sedeften kanatlar taktım ona. Ama o, benim verdiğim kanatlarla benden gitti. Düşünüyorum da… Kanat takmak yerine gitmesin diye bir ağaç gibi kökleriyle bağlasa mıydım kendime? Ama ne fayda… Gitmeyecek olan kanadı olsa da kalır. Gidecek olana zincir vursan da kanatlanır.

O şimdi ne mi yapıyor? Benden sakladığı ellerini başkalarına uzatıyor. Benimse ellerim buz tutarken kalbim cayır cayır yanıyor. Peki sonunda ne mi oldu?… Ben onun için zaman kaybı, o benim için aşk ayıbı."





HACER YENİ

İlk romanı "Bir Dilek Tut'la" edebiyatseverlere merhaba diyen Yeni; iki sene sonra "İstanbul'da Günah Öyküleri Metres Rezidans" isimli ikinci kitabını yayımladı. Son romanı Temmuz Bahçeleri hayranlarıyla buluştu.

TEMMUZ BAHÇELERİ

“Bunlar çiçek mi Sultan?”

“Taçyapraklarını saysana.”

“Sekiz tane var.”

“Çünkü sekiz sonsuzdur. Bu da sonsuzluk çarkı. Halıyı dokuyanın dileği. Üzerinde bir kez olsun gezinen nereye giderse gitsin, başına ne gelirse gelsin daima mutluluğu bulsun ve bu böyle sonsuza dek sürsün diye atmış düğümleri.”

SELÇUK TÜTAK

Bu kitapta okuyucuyu fazla yormadan, aklın sınırlarını da zorlayacak ve geliştirecek şekilde 149 soru bulunmaktadır. Bu sorular çeşitli etkinliklerle ve önemli bilgilerle de takviye edilmiştir. Sorular farklı zekâ ve mizaç türlerine göre çeşitlendirilmiştir. Sorular analiz, sentez, parça-bütün ilişkisi, problem çözme, karar verme, dikkat ve odaklanma, kavram becerileri, üçboyutlu tasarım gibi düşünme gücünü geliştirici niteliktedir. Unutulmamalıdır ki, düşüncenin gücü zekânın gücüdür.

AKİLUS

TAYFUN UZBAY

Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Nöropsikofarmakoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (NPFUAM) Müdürü Prof. Dr. Tayfun Uzbay'ın kitabında öncelikle, bilgi kirliliğinin giderek arttığı bir ortamda, beyinle ilgili geçerli bilgilerin yani beynin “görünen yüzü”nün anlaşılır bir dille aktarıldığına; ikinci olarak da beyin konusundaki güncel sorular eşliğinde, hâlâ açıklayamadığımız tartışmalı noktaların ele alınarak bu kez de beynin “görünmeyen yüzü”nün aydınlatıldığına şahit olacaksınız.

GÖRÜNMEYEN BEYİN

Psikopatların beyninin karanlık taraflarında neler var?

Beynin özgür iradesi var mı?

Suçlu mu? Hasta mı? Geleceğin beyin odaklı hukuku: Nörohukuk.

Beyin neden ve nasıl hastalanıyor? Tedaviden ne anlamalıyız?

Düşünce gücüyle başka beyinleri yönetmek mümkün mü?

Yaşadığımız deneyimler beynimizi nasıl değiştiriyor?

Beynimizi yeniden inşa etmek mümkün mü?

Genetik mirasımız kaderimiz mi?

Erkek beyni, kadın beyni: Ne kadar farklı?

Beynin gizemleriyle ilgili merak ettiğiniz birçok bilimsel araştırma, doğru bilinen yanlışlar, Görünmeyen Beyin'de...

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