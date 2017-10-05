Destek Yayınları'ndan iki yeni kitap

Birbirinden güzel içerikleriyle okuyucuların beğenisini kazanmayı amaçlayan İbrahim'in Çocukları ve Narkoz adlı eserler raflardaki yerini aldı.

Prof. Dr. Mete Gündoğan, araştırma türündeki 200 sayfadan oluşan Narkoz’da küreselleşen dünyada imparatorluklarını daha da genişleten bankerlerin hikâyelerini açığa çıkarıyor.

Raflarındaki yerini alan kitapta hem bankerlerin ipliği pazara çıkıyor hem de dünya çapında pazarlıkların sürdüğü bir oyunda ülkemizin durumu tüm gerçekliğiyle ortaya konuyor.

Kitap hakkında birkaç önemli görüş;

“Kimin kral olduğu umurumda bile değil. Çünkü para arzını kim kontrol ediyorsa, imparatorluk da onundur.”

Nathan Rothschild

“Bu güç benim elimde olduktan sonra kanunları kimin yaptığı hiç fark etmez.”

David Rockefeller

“Ben sistemin zaaflarından hareketle para kazanıyorum.”

George Soros

METE GÜNDOĞAN- NARKOZ

Yaklaşık yüz elli yıldır finans elitler ile devletler arasında oynanan bir oyunun ve bunun farkına varamayan narkozlanmış beyinlerin hikâyesidir. Her türlü aracın en acımasız şekillerde kullanıldığı bu oyunun ardında tabii ki bütün oyunlarda olduğu gibi bankerlerin parmağı var. Küreselleşme en çok onların işine yaradı. Bilişim teknolojisi emirlerinde.

Dünyanın her yerine borç verip onları sömürecek ve köleleştirecek güce ulaştılar. Bugün, küresel finans elitler, mükemmel bir network oluşturdular. Bu sayede son yarım asırdır, bu oyunun kazananı net olarak bankerlerdir. Daha spesifik bir ifadeyle küresel finans elitlerdir.

Ellerindeki sınırsız para imkânlarıyla her türlü projeyi gerçekleştirebilecek kabiliyettedirler. İşte şimdi ülkemiz de bu oyun içerisinde öyle bir kavşağa ulaştı ki bu noktadan itibaren tercih edilecek yol, kaderimizi belirleyecektir. Bu oyunda önümüzdeki 3-5 yıl, ülkenin 40-50 yılını tayin edecektir.

KELLY LAMES CLARK - İBRAHİM'İN ÇOCUKLARI

Araştırmacı, yazar Kelly James Clark’ın kaleme aldığı araştırma türündeki 440 sayfadan oluşan İbahim’in Çocukları okuyucularla buluşan bir diğer eser.

Kitapta ​​İbrahimi dinlere mensup on beş etkili isim özgürlük ve hoşgörüyü kendi inançları açısından yorumluyor.

"Dünyada görülen şiddetin ve hoşgörüsüzlüğün kaynağı dinler midir? Savaşlar hep dinler nedeniyle mi çıkar? Son zamanlarda çok fazla duyduğumuz “gerçek İslam bu değil” sözü diğer İbrahimi dinler için de geçerli mi? Çatışmaların bu kadar arttığı bir dünyada dinler hoşgörü ve özgürlük sağlamak adına yardımcı olabilir mi?"

DİNLER ARASI DİYALOĞUN ÖNEMİ

Bugün dünyadaki hiçbir ülke hoşgörüsüzlükten muaf değil. İsrail, Filistin, Kuzey İrlanda, Sudan, Balkanlar, Pakistan, Hindistan, Sri Lanka, Kafkaslar dini inanış farklılıkları yüzünden kasıp kavrulan coğrafi bölgelerden sadece bazıları. Yahudiler, Hıristiyanlar ve Müslümanlar kendi inanç ve iman şekillerine sadık kalırken diğer dinlere karşı özgürlük, hoşgörü ve saygı gibi duyguları da barındırabilirler mi?

İbrahimi dinlere mensup on beş çok etkili isim dini özgürlük ve hoşgörüyü kendi inançlarının bakış açısından tanımlıyorlar. Eski Amerikan başkanı Jimmy Carter, Haham Arik Asherman, Endonezya’nın ilk demokratik yollardan seçilmiş başkanı Abdurrahman Wahid ve diğer yazarlar kendi deneyimlerinden ve kendi dinlerine ait kutsal yazılardan yola çıkıyor.

Laiklerin tercih edeceği gibi tamamıyla saf mantığa güvenmek yerine kendi dini gelenek göreneklerini yaşayarak, onlar aracılığıyla karşılıklı barış, ödünsüz bir özgürlük ve ilkeli bir toleransı kutluyorlar. Hoşgörüsüzlüğü savunmak için kutsal kitaplarından pasajlar okuyan dini liderlere bir karşılık olarak diğer din mensuplarına hoşgörü ve saygının İbrahimi dinlerin kalbinde olduğunu söyleyerek karşılık veriyorlar.​