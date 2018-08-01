Destekleme kurslarıyla Türkiye birincisi oldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) eşit ağırlık puan türünde Türkiye birincisi olan Kemal Şekerci, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) destekleme ve yetiştirme kurslarına katılarak sınava hazırlandığını, bu sayede özel derse ihtiyaç duymadığını belirtti.

DÜZENLİ ÇALIŞMAYLA GELEN BAŞARI

Pursaklar Fen Lisesi öğrencisi Şekerci (18), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan 2018 YKS'de eşit ağırlık puan türünde Türkiye birinciliği elde etti.

Kendisini çok bunaltmadan sınava hazırlandığını anlatan Kemal Şekerci, günde iki, üç saat düzenli şekilde ders çalıştığını söyledi.

"ÖZEL DERSE İHTİYAÇ DUYMADIM"

Konu anlatımlarına çalıştığını ve test çözdüğünü kaydeden Kemal Şekerci, "Düzenli bir hayat olunca başarı da arkasından geliyor. Okulda hocalarımı dinledim. Okulumuzda pansiyonda kaldım ve etütlere katıldım. Haftada iki, üç kez kendime vakit ayırdım, arkadaşlarım ile görüştüm. Destekleme ve yetiştirme kursları çok faydalı oldu. Dershane, geliş gidiş açısından benim için uygun değildi, okulun pansiyonunda kalıyordum. Pansiyonda kalmak, etütler ve öğretmenlerimin okul çıkışında verdiği kurslara katılmam açısından çok faydalı oldu. Özel derse ihtiyaç duymadım." dedi.

"SÜRPRİZ OLDU"

Başarılı öğrenci Kemal Şekerci, başarılı bir eğitim hayatı olduğunu belirterek, "İlk 10'da olduğumu biliyordum. Birinci olmak bana da sürpriz oldu. Birinci olduğumu öğrendiğimde çok heyecanlandım. Annemle birbirimize sarıldık. Çok güzel bir his. Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesini düşünüyorum. Üst düzey yönetici olmak istiyorum. Ekonomi alanında yüksek lisans yapmayı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.