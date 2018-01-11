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Destici: BBP bu birlikteliğin yanındadır

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP ve Ak Parti ittifakından en üst düzeyde memnun olduklarını söyledi.

AA | 11.01.2018 - 08:51..
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına ilişkin, "BBP olarak, Türk milliyetçilerinin, muhafazakarlar ile maneviyatçıların birlikteliğinden memnuniyet duyduğumuzu ve desteklediğimizi, bu iş birliğinin yanında olduğumuzu çok güçlü bir şekilde ifade ediyorum. Hatta bu birlikteliğe Saadet Partimiz'in de katılmasını da arzu ediyoruz." dedi.

Destici: BBP bu birlikteliğin yanındadır

HİÇBİR ŞEY 16 NİSAN ÖNCESİ GİBİ OLMAYACAK

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek açıklamasına nasıl bakıyorsunuz? Bahçeli'nin seçim ittifaklarını daha yasal ve görünür hale getirmek adına ortaya attığı öneriye ne dersiniz?" şeklindeki soru üzerine Destici, 15 Temmuz gibi bir sürecin yaşandığını, bu süreçten sonra 16 Nisan halk oylamasının gerçekleştirildiğini, hiçbir şeyin 16 Nisan öncesi gibi olmayacağını belirterek, sistemi geriye çevirmeyi bundan sonra kimsenin başaramayacağını ve bu konuda atılacak adımların da beyhude olacağını ifade etti.

MİLLİYETÇİLİK ADINA ÖNEMLİ KAZANIM

Destici, Türk siyasi hayatına bakıldığında, Türk milliyetçilerinin muhafazakarlarının ve maneviyatçılarının birlikteliğinin Türkiye ve Türk milleti adına önemli kazanımlarla sonuçlandığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"EN ÜST DÜZEYDE MEMNUNİYET DUYUYORUZ"

"BBP olarak, Türk milliyetçilerinin, muhafazakarlar ile maneviyatçıların birlikteliğinden memnuniyet duyduğumuzu ve desteklediğimizi, bu iş birliğinin yanında olduğumuzu çok güçlü bir şekilde ifade ediyorum. Hatta bu birlikteliğe Saadet Partimiz'in de katılmasını da arzu ediyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde süreçte, bu birliktelikler, bu iş birlikleri daha müşahhas bir hale gelecek ve Türkiye'miz için de çok olumlu sonuçların doğmasına da sebep olacaktır. MHP ile AK Parti'nin bu birlikteliğinden, iş birliğinden ve yakınlaşmasından en üst düzeyde memnuniyet duyduğumuzu ifade ediyorum. Buna da BBP bugüne kadar olduğu gibi bu birlikteliğin yanındadır ve bu birlikteliğe katkı sunmaya devam edecektir."

"SEÇİM İTTİFAKLAR YASALLAŞSIN"

Seçim ittifakları konusuna da değinen Destici, bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti ile iki kez görüştüklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Büyük Birlik Partisi olarak başından beri seçim ittifaklarının yasal hale getirilmesini ve partilerin gayri yasal bir şekilde ittifak yapmak zorunda bırakılmamalarını söyledik. Bunların önünün açılmasını ve azami müşteri olan partilerin seçimlerde iş birliği yapmasının ülkemiz ve milletimiz ve devletimiz için hayırlı olduğunu ifade ettik. Bu konuda BBP olarak gerekli adımları atacağımızı çok açık ve net bir şekilde dile getirdik."

"CUMHURBAŞKANI ADAYI KONUSUNDA BİR KANAATİMİZ VAR"

Başka bir basın mensubunun BBP'nin cumhurbaşkanı adayı olup olmadığıyla ilgili sorusu üzerine Destici, "Bizim şu anda tabii bir kanaatimiz var ama bu kanaatimizi kurullarımızı toplayıp, bir karara çevirmiş değiliz. Sayın Cumhurbaşkanımız, 2019 seçimlerinde yeniden aday olacaklarını açıklarsa partimizin yetkili organlarını, istişare kurulları ve yan kuruluşlarını toplarız. Bizdeki bu kanaati bir karara bağlayarak kamuoyuyla paylaşırız." yanıtını verdi.

"OYUNU GÖRDÜK"

Bazı kesimlerin kendilerinin günlük siyasete takılıp kalmalarını istediğini aktaran Destici, "İstiyorlar ki birbirimizin yanlışlarıyla uğraşalım. Birileri de Türkiye üzerindeki emellerini gerçekleştirsinler. Biz bu oyunu gördük. Bu oyunu 15 Temmuz'da, 16 Nisan'da nasıl bozduysak, inşallah 2019'da da aynı şekilde bozacağız. Türk milletinin buna gücü vardır ve bunu yapacaktır." dedi.

"HDP'Yİ SİYASİ PARTİ OLARAK GÖRMEM"

Birileri tarafından devletin varlığına, milletin birliğine ve ülkenin bekasına kastedildiğini kaydeden Destici, şöyle konuştu:

"Ben HDP'yi bir siyasi parti olarak görmem. Onunla konuşmam. Devletin varlığına kastedenlerle bir araya gelmem. Devletin varlığına, milletin birliğine kastedenlerle aynı safta yer almam. Bunu ifade ediyorum. Devletin varlığından ve bekasından, milletin birliğinden milli, manevi ve demokratik değerlerden yana duranlarla bir olurum."

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