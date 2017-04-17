Destici referandum sonucunu değerlendirdi

Öncelikle milletin sağduyusunun seçimlerde çok üst düzeyde olduğunu görmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

DEMOKRASİMİZE BÜYÜK KATKI SAĞLADI

"Tabii burada hem 'Hayır' tercihinde bulunanlar hem 'Evet' tercihinde bulunan vatandaşlarımız demokrasimize büyük bir katkı sağlamışlardır. Ben bunun için referandum oylamasına katılan milletimizin her bir ferdine, her seçmenine ayrı ayrı teşekkür eder şükranlarımı sunarım.

NET BİR ŞEKİLDE EVET DENMİŞTİR

Milletimiz büyük oranda devletin bekasını, vatanın bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini önceleyerek net bir şekilde 'Evet' demiştir. Milletimizin iradesi bu yönde açık ve net bir şekilde tecelli etmiştir.

ÜLKEMİZ VE MİLLETİMİZ İÇİN HAYIRLI UĞURLU OLSUN

Öncelikle ülkemiz ve milletimiz için hayırlı ve uğurlu olsun. Sonucu küçümsemek ya da tartışmaya açmak, milletimizin iradesine saygısızlık anlamına gelir. Burada açık ve net bir şekilde 'Evet' galibiyeti vardır. Ben bir kere daha milletimizin sağduyusunun galip gelmesinden ötürü milletimizin iradesinin tam olarak sandığa yansımasından dolayı milletimize şükranlarımı sunuyorum."