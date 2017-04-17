taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.064
USD
3,6804
EURO
3,9081
ALTIN
152,11
PETR
55,6100

Destici referandum sonucunu değerlendirdi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici "Partimiz ve camiamız 'Evet' kararıyla sonucun doğrudan belirleyicilerinden olmuştur." dedi.

17.04.2017 - 08:50
  1. Haberler
  2. Gündem

destici

Öncelikle milletin sağduyusunun seçimlerde çok üst düzeyde olduğunu görmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

DEMOKRASİMİZE BÜYÜK KATKI SAĞLADI

"Tabii burada hem 'Hayır' tercihinde bulunanlar hem 'Evet' tercihinde bulunan vatandaşlarımız demokrasimize büyük bir katkı sağlamışlardır. Ben bunun için referandum oylamasına katılan milletimizin her bir ferdine, her seçmenine ayrı ayrı teşekkür eder şükranlarımı sunarım.

NET BİR ŞEKİLDE EVET DENMİŞTİR

Milletimiz büyük oranda devletin bekasını, vatanın bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini önceleyerek net bir şekilde 'Evet' demiştir. Milletimizin iradesi bu yönde açık ve net bir şekilde tecelli etmiştir.

ÜLKEMİZ VE MİLLETİMİZ İÇİN HAYIRLI UĞURLU OLSUN

Öncelikle ülkemiz ve milletimiz için hayırlı ve uğurlu olsun. Sonucu küçümsemek ya da tartışmaya açmak, milletimizin iradesine saygısızlık anlamına gelir. Burada açık ve net bir şekilde 'Evet' galibiyeti vardır. Ben bir kere daha milletimizin sağduyusunun galip gelmesinden ötürü milletimizin iradesinin tam olarak sandığa yansımasından dolayı milletimize şükranlarımı sunuyorum."

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Meral Akşener 'hayır' oylarını yüzde 52 olarak açıkladı

Meral Akşener 'hayır' oylarını yüzde 52 olarak açıkladı

218
Hollanda'da referandum kutlaması

Hollanda'da referandum kutlaması

93
Dünyadan Cumhurbaşkanı'na tebrik mesajları

Dünyadan Cumhurbaşkanı'na tebrik mesajları

64
Referandum sonrası hemen yürürlüğe girecek 3 değişiklik

Referandum sonrası hemen yürürlüğe girecek 3 değişiklik

8
Atatürk Havalimanı'nda referandum sonuçları

Atatürk Havalimanı'nda referandum sonuçları

3
Almanya'da referandum kutlamaları

Almanya'da referandum kutlamaları

21
Almanya'da 'evet' kutlamalarına polis engeli

Almanya'da 'evet' kutlamalarına polis engeli

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM