Yerel seçimlerin erken tarihe alınmasıyla ilgili açıklamalar geliyor. Ancak yerel seçimlerin erken yapılabilmesi için anayasa değişikliği gerekiyor.

Anayasada yerel seçimlerin “5 yılda bir yapılması” hükmü yer aldığından, değişikliğin yapılabilmesi için Meclis’te 400 milletvekilinin oyu gerekiyor.

“Cumhur İttifakı”nı oluşturan AK Parti ile MHP’nin milletvekili sayısı 344 olduğundan, bu sayı anayasa değişikliğinin Meclis’te yapılabilmesi için yetmiyor. Bu nedenle de gözler diğer partilerde.

DESTİCİ ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI YAPTI

BBP lideri Mustafa Destici "Yerel seçimlerin erken yapılmasını savunuyoruz. Seçimin ekim sonunda yapılması daha doğru olur." açıklamasında bulundu.

"Biz yerel seçimlerin erkene alınmasını 2009'dan beri savunuyoruz." diyen Destici sözlerine şöyle devam etti:

"SEÇİM KIŞ ŞARTLARINA DENK GELİYOR, EKİM AYINDA YAPILMALI"

"Bugüne kadar çoktan alınması gerekiyordu ama maalesef geçmiş dönemlerdeki Meclis bu anlamda bir irade ortaya koymadı. Bizce alınabilir, alınması çok doğrudur çünkü mart ayında Türkiye'de kış şartları oluyor ve seçim gerçekten büyük zorluklara sahne oluyor. Onun için ben yerel seçimlerin önümüzdeki sonbaharda ekim ayı sonu gibi yapılmasının hem milletimiz açısından hem de seçimin sıhhati açısından daha doğru olduğuna inanıyorum."

Destici yerel seçimlerin erken yapılması çağrısı yaptı