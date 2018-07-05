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Destici YSK'ya itiraz etti: BBP Genel Başkanı yazılsın

AK Parti milletvekili olarak kayıtlara geçmek istemeyen Destici'nin "BBP Genel Başkanı olduğumu da yazın" isteği YSK tarafından reddedildi.

Haber Merkezi | 05.07.2018 - 11:01..
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Destici YSK'ya itiraz etti: BBP Genel Başkanı yazılsın

Meclis'e kayıt yaptırdıktan sonra gazetecilere açıklama yapan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bugün BBP Meclis'te temsil ediliyor." demişti, ancak Meclis kayıtlarına 'AK Parti milletvekili' olarak yazılmıştı.

"HİÇBİR YERDE BBP GENEL BAŞKANI YAZMIYOR"

AK Parti listelerinden Meclis'e girmeye hak kazanan ve bu nedenle kayıtlara AK Parti milletvekili olarak geçen Mustafa Destici, YSK'ya başvurarak milletvekili mazbatasında parti adı yazmadığını, seçilme tutanağında ise AK Parti milletvekili olarak işlem yapıldığını, "'BBP Genel Başkanı' ibaresinin hiçbir yerde yer almadığını" söyledi ve itiraz etti.

Ancak YSK, Destici'nin itirazını inceledi ve reddine karar verdi.

Destici YSK'ya itiraz etti: BBP Genel Başkanı yazılsın

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