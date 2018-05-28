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Destici'den BBP seçmenine uyarı

Genel Başkan Destici, BBP seçmenine seçimlerde oy kullanırken AK Parti logosunu tercih etmeleri konusunda uyardı.

DHA | 28.05.2018 - 10:49..
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Mustafa Destici, partisinin Ankara İl Başkanlığı’nda yapılan toplantıda 24 Haziran seçimlerini değerlendirdi.

"BİZİM ADAYIMIZ AK PARTİ LİSTELERİNDE YER ALIYOR"

Türkiye’nin önünde iki ayaklı bir seçim olduğuna dikkati çeken Destici, “Bir Cumhurbaşkanlığı seçimi var, bir de milletvekilliği genel seçimleri var. Cumhur İttifakı’nın üç partisinde ortak cumhurbaşkanı adayı mevcut Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Diğer seçimlerde de her ne kadar Cumhur İttifakı içinde yer alsak da, orda biliyorsunuz iki amblem var; biri Milliyetçi Hareket Partisi, diğeri AK Parti’nin amblemi. Bizim adaylarımız AK Parti’nin listelerinde olduğu için, milletvekili seçimlerindeki oyumuz AK Parti pusulasına olacak. Bu ayrıntıya özellikle dikkat çekelim. Çünkü bir oyla, üç oyla, beş oyla kazanacağımız bir milletvekilini o şekilde kaybedebiliriz. Cumhur İttifakı içerisinde mührü AK Parti logosuna vuracağız” diye konuştu.

“DARBEDEN SONRA HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLAMAYACAK"

15 Temmuz darbe girişiminin Türk siyasetini etkilediğini belirten Destici, bir daha hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağını söyledi. Destici, “Bu hain girişimin ardından bir sistem değişikliği gündeme geldi, biz de bunu destekliyoruz. Yasakların kalkması, Cumhurbaşkanı’nı milletin seçmesi gibi daha demokratik ve özgürlükçü anayasal değişiklikleri her zaman destekleriz” ifadesini kullandı.

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