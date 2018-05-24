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Deutsche Bank'ta dev küçülme

2015'in üçüncü çeyreğinde 7 milyar Euro zarar açıklayan Dünya'nın en büyük bankası Deutsche Bank, eleman çıkarmalar ile küçülmeye gidiyor. Banka 2020'ye kadar 14 bin kişi işten çıkartılacak.

Haber Merkezi | 24.05.2018 - 09:07..
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Deutsche Bank'ta dev küçülme

Dünyanın en büyük ve en köklü bankalarından biri olan Deutsche Bank alarm veriyor. 2015 yılında başlayan bir darboğaz ile zarar etmeye başlayan banka, 7 milyar Euro'luk makas açığının ardından 4 bin kişiyi işten çıkartacağını açıklamıştı. Bu rakam aradan geçen 3 yılda 10 bin yükseldi.

Deutsche Bank'ta dev küçülme

İŞTEN ÇIKARTMALAR BAŞLAYACAK

Çalıştırdığı eleman sayısı ile de dünyanın en büyük bankalarından olan Deutsche Bank, 2015'te aldığı küçülme kararını sürdürüyor. 2020 hedefleri doğrultusunda 200 şubesini kapatmayı hedefleyen banka, toplamda 14 bin kişiyi işten çıkartma kararı aldı.

2015 yılında küçülme ve 2020'ye sağlam girmek için oluşturulan planlamalarını sürdüren Deutsche Bank'ın gelecek yıllarda 14 bin kişyi işten çıkartması ve maliyet azaltılması için de makine-otomasyon sistemlerine geçmesi bekleniyor.

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